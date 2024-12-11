انت الأن تتابع خبر أطعمة ومشروبات يجب تجنبها أثناء الحمل من أجل الحفاظ على صحة الأم والجنين معًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في فترة الحمل يصبح اختيار الطعام بحذر من الأمور الضرورية لضمان صحة الأم ونمو الجنين بشكل سليم وآمن، حيث تحتاج المرأة الحامل إلى نظام غذائي صحي ومغذي وفي نفس الوقت متوازن لضمان صحتها وصحة جنينها، ومع ذلك هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تشكل خطرًا على الحمل ويجب تجنبها والابتعاد عنها تمامًا من خلال هذا المقال القصير وهذه السطور التالية سنوضح لكِ هنا سيدتي الحامل أبرز والأهم الأكلات التي يُنصح بالابتعاد عنها للحفاظ على حمل آمن وسليم

أطعمة ممنوعة أثناء الحمل

اللحوم غير المطهية بشكل جيد مثل الدجاج والبط، لاحتمال احتوائها على بكتيريا تسبب التسمم الغذائي والإجهاض.

اللحوم المصنعة مثل المورتديلا واللانشون والنقانق، لأنها قد تحمل بكتيريا مسببة لداء الليستيريا.

أنواع الأسماك الممنوعة

الأسماك النيئة الطرية مثل المحار والسوشي.

الأسماك ذات المحتوى العالي من الزئبق، مثل سمك الماكريل، وسمك القرش، وسمك أبو سيف.

الأسماك المملحة كالسردين والرنجة والفسيخ احذريها تمامًا حتى نتجبن حدوث تسمم أثناء الحمل.

الألبان، الأجبان، والبيض

البيض النيء ومشتقاته كالمايونيز المصنوع من البيض النيء.

الحليب غير المبستر.

الأجبان الطرية مثل الريكفور والجبن الأزرق.

أطعمة ومشروبات أخرى…ممنوعة

الأطعمة المعلبة المحفوظة لأنها قد تحتوي على مواد حافظة ضارة.

الأطعمة الغنية بالنترات والصوديوم مثل الصودا والمشروبات الغازية والنودلز سريعة التحضير والنقانق ورقائق البطاطس.

الكافيين كالحد من تناول القهوة والشاي بمعدل لا يزيد عن 200 ملليجرام يوميًا.

الأعشاب الطبيعية مثل القرفة والحلبة، ويُفضل استشارة الطبيب قبل تناولها.

نصائح عامة