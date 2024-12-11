انت الأن تتابع خبر كيف يمكن الوقاية من هشاشة العظام أثناء الحمل؟ اعرفى الخطوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حيث يحتاج الجنين النامى إلى كمية كبيرة من الكالسيوم للنمو، إذا لم تستهلك الأم الحامل ما يكفى من الكالسيوم لتلبية احتياجات الجنين، فيمكن أن تستهلك الكالسيوم من عظام الأم، ما يؤدى إلى هشاشة العظام؛ كما أن نقص فيتامين د الذى يمكن أن يضعف امتصاص الكالسيوم، إذا كان لديك تاريخ سابق لهشاشة العظام، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام أثناء الحمل، يمكن أن تؤدى العوامل الأخرى مثل التدخين والمواد غير الصحية إلى مشاكل صحية فى العظام.

1. تناول المزيد من البروتين

البروتين ضرورى لنمو العظام وإصلاحها، أضف الأطعمة الغنية بالبروتين مثل العدس والأسماك والفاصوليا والبيض ومنتجات الألبان لإدارة هشاشة العظام.

2. كمية كافية من الأطعمة الغنية بالكالسيوم

الكالسيوم ضرورى لبناء والحفاظ على عظام قوية وصحية، يجب إضافة منتجات الألبان والسردين والسبانخ واللوز التى تحتوى على مستويات عالية من الكالسيوم إلى النظام الغذائى.

3. إضافة المزيد من فيتامين د

إن تناول فيتامين د بانتظام يسمح للجسم بامتصاص الكالسيوم المضاف إلى النظام الغذائى، يمكن أن يساعد التعرض الكافى للشمس مع إضافة مجموعات غذائية غنية بفيتامين (د) مثل الأسماك والكبد والبيض فى تعزيز كثافة العظام.

4. أحماض أوميجا 3 الدهنية

الأحماض الدهنية أوميجا 3 مضادة للالتهابات وقد تساهم فى صحة العظام. تناول بذور الشيا والجوز والأسماك الدهنية وبذور الكتان فى نظامك الغذائى.

5. الحد من استهلاك الكافيين

تجنب أو قلل من الاستهلاك اليومى للكافيين لأنها يمكن أن تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

6. تجنب التدخين

كل من التدخين واستهلاك الكحول يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة العظام، تأكد من أنك لست تحت تأثير أى منهم.

7. ممارسة الرياضة بانتظام