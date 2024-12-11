انت الأن تتابع خبر "لو جربتها مش هتحتاج علاج تاني".. عشبة مذهلة تعالج الكبد وتحسن البشرة | عشبة هتغير حياتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حليب الشوك، المعروف أيضًا بشوك الجمل، هو نبات من فصيلة دوار الشمس، ويتميز باستخداماته الطبية الواسعة يتم استخراج المادة الفعالة في هذا النبات، المعروفة بالسيليمارين، من بذوره، وهي ضرورية لعلاج العديد من أمراض الكبد يتمتع النبات بأوراق كبيرة ذات حواف شائكة وأزهار ذات ألوان بنفسيجية أو وردية، ويُزرع في الأصل في مناطق البحر الأبيض المتوسط، لكن فوائده الصحية جعلت منه نباتًا يُزرع الآن في مختلف أنحاء العالم.

فوائد حليب الشوك الصحية

تعتبر عشبة حليب الشوك من العلاجات الفعّالة لمجموعة من الأمراض المتعلقة بالكبد، حيث تعمل على تجديد خلاياه المتضررة وحمايته من السموم تُستخدم بشكل رئيسي في علاج تليف الكبد، التهاب الكبد الفيروسي، والكبد الدهني كما تساعد في تعزيز قدرة الجسم على التخلص من السموم، خصوصًا عند التعرض للمواد الكيميائية أو الأدوية الضارة.

وبجانب فوائده العظيمة للكبد، يُسهم حليب الشوك في دعم صحة الجلد، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين مظهر البشرة وإعادتها إلى حيويتها كما يُساعد في خفض مستويات الكوليسترول، مما يُحسن صحة القلب والأوعية الدموية ولا تقتصر فوائده على ذلك، بل يخفف أيضًا من مشكلات الهضم والانتفاخ.

طريقة تحضير مشروب حليب الشوك

يُعتبر مشروب حليب الشوك وسيلة فعّالة للاستفادة من فوائده الصحية، ويُحضّر باتباع الخطوات التالية: