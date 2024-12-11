انت الأن تتابع خبر «حافظي على صحتك وصحة عيلتك».. فوائد غير متوقعة لتناول الثوم على الريق | ضاع عمرك متعرفهاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الثوم من أكثر الأطعمة التي تحظى بتقدير واسع نظرًا لفوائده الصحية المتعددة، فهو يحتوي على مركبات الكبريت التي تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية وعند تناوله على الريق في الصباح، تزيد فعاليته بشكل كبير، مما يجعله خيارًا مثاليًا لدعم الجسم وتعزيز مناعته، خاصة في ظل انتشار الفيروسات المختلفة في الآونة الأخيرة في هذا المقال، نستعرض أبرز الفوائد الصحية لتناول الثوم على الريق.

فوائد الثوم على الريق لتعزيز المناعة والصحة العامة

يحتوي الثوم على مركبات فعّالة تدعم الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على مقاومة الفيروسات والبكتيريا كما يمتاز بخصائص مضادة للأكسدة، تعمل على تنظيف الجسم من السموم بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الثوم من العوامل الطبيعية التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

يساعد الثوم أيضًا في خفض ضغط الدم، بفضل مركب “الأليسين”، ويعتبر من المنشطات الطبيعية للجهاز الهضمي، حيث يعمل على تقليل التهابات الأمعاء وتحسين عملية الهضم كما يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، مما يوفر حماية من العدوى علاوة على ذلك، يعزز الثوم من وظائف الكبد ويعمل على تنقيته من السموم وينظم مستويات السكر في الدم من خلال تقليل مقاومة الإنسولين بالإضافة إلى هذه الفوائد، يساعد تناول الثوم بانتظام في تحسين صحة الجلد وتقوية الشعر ومنع تساقطه.

أفضل الطرق لتناول الثوم على الريق

لتتمكن من الاستفادة الكاملة من فوائد الثوم، يمكنك اتباع عدة طرق لتناوله صباحًا:

1. تناول فص أو فصين من الثوم مباشرة مع كوب من الماء.

2. هرس فص من الثوم وخلطه مع ملعقة صغيرة من العسل، مما يساعد في تقليل الطعم الحاد.

3. مزج الثوم مع زيت الزيتون للحصول على مزيج صحي.

4. تقطيع الثوم أو هرسه وإضافته إلى كوب من الماء الدافئ، ثم شربه على الريق.

من خلال تناول الثوم