انت الأن تتابع خبر "عطار ابن حلال قاللي عليها".. عشبة عجيبة من مطبخك تخفض الكولسترول وتحارب السرطان و الأمراض القاتلة تقلها يساوي دهب.. كنز يساوي ملايين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد السرطان من الأمراض الخطيرة التي تشكل تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان في العصر الحديث على الرغم من التقدم الكبير في مجال العلاج الطبي، إلا أن البحث عن علاجات بديلة ومكملات طبيعية يظل مستمرًا و في هذا المقال، سنتعرف على عشبة الكورديسيبس، كيف يمكن أن تساهم في مكافحة السرطان، وآلية تأثيرها على خلايا الجسم.

ما هي عشبة الكورديسيبس؟

عشبة الكورديسيبس هي نوع من الفطريات التي تنمو عادة على الحشرات، خاصة اليرقات. توجد هذه العشبة في المناطق الجبلية مثل الصين ونيبال وبعض المناطق في التبت فتشتهر هذه العشبة بقدرتها على تعزيز الطاقة وتحسين الأداء البدني، كما أن لها استخدامات طبية تقليدية واسعة في الطب الصيني.

كيف يمكن لعشبة الكورديسيبس محاربة السرطان؟

1. تثبيط نمو الخلايا السرطانية:

أظهرت بعض الدراسات أن الكورديسيبين، المركب النشط في عشبة الكورديسيبس، يمتلك القدرة على تثبيط نمو الخلايا السرطانية حيث يمكن للكورديسيبين تقليل تكاثر الخلايا السرطانية عبر التأثير على الدورة الخلوية، ما يمنع الخلايا السرطانية من الانقسام والنمو بشكل غير طبيعي.

2. تحفيز موت الخلايا المبرمج (Apoptosis):

يعتقد أن الكورديسيبس يساعد في تحفيز عملية الموت الخلوي المبرمج أو “الموت الذاتي” للخلايا السرطانية وهي عملية طبيعية تحدث فيها الخلايا المريضة أو التالفة بشكل غير طبيعي لتفادي انتشارها. تحفيز الموت الخلوي المبرمج يمكن أن يسهم في القضاء على الخلايا السرطانية بشكل فعال.

3. مضادة للأورام:

الكورديسيبس يحتوي أيضًا على مركبات مضادة للأورام تساعد في تقليل حجم الأورام السرطانية ومنع انتشارها.

4. تعزيز الجهاز المناعي:

يعد تقوية جهاز المناعة أحد الأدوار الرئيسية التي تلعبها عشبة الكورديسيبس في مكافحة السرطان ومن خلال تحفيز إنتاج الخلايا المناعية مثل الخلايا التائية والخلايا القاتلة الطبيعية، يساعد الكورديسيبس في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة الخلايا السرطانية.

دراسات علمية على عشبة الكورديسيبس ومكافحة السرطان

دراسة أجريت على فئران المختبر أظهرت أن مستخلصات الكورديسيبس يمكن أن تمنع نمو الأورام في بعض أنواع السرطان.

دراسة أخرى أشارت إلى أن الكورديسيبين يساعد في تقليل التأثيرات السلبية للعلاج الكيميائي ويحسن نوعية الحياة لدى المرضى.

كيفية استخدام عشبة الكورديسيبس