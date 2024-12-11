كريم جليسوليد الرهيب للتفتيح الفوري والتخلص من البقع الغامقة والتصبغات نهائيا والنتيجة مبهرة

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رياض - احمد صلاح - كريم جليسوليد لتبييض البشرة، يعد تفتيح البشرة وعلاج التصبغات والاسمرار الناتج من أشعة الشمس من أكثر المشاكل التى تواجهنا لتعرضنا الدائم لأشعة الشمس المحرقة، وتعد الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي وصفه لتبييض البشرة بكريم جليسوليد الأمن تماماً على البشرة وعلاج الكلف والبقع البنية التي توجد بالوجه.

كريم جليسوليد

من أقوى أنواع الكريمات التي تحتوي على مكونات تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإعطاء البشرة النضارة واللمعان، كما أن كريم جليسوليد يدخل في الكثير من الوصفات التي تمنح البشرة التفتيح والنعومة والمظهر الجذاب، لذلك سوف نقدم لك سيدتي خلطة سحرية بمكون كريم جليسوليد لعلاج التصبغات و الاسمرار والبقع البنية التي تظهر نتيجة التعرض لأشعة الشمس.

إعداد وصفة لتبييض الوجه بكريم جليسوليد

المكونات

علبة كريم جليسوليد.

زيت لوز حلو.

تحضير وصفة لتبييض الوجه بالجليسوليد

نحضر علبة كريم جليسوليد ونضع بداخلها معلقة كبيرة زيت لوز ونقلب جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.

نغسل الوجه بالماء والغسول قبل البدء بالوصفة ونجففه جيداً، ثم نضع الكريم مرتين يومياً صباحاً ومساءا.

هذه الوصفة سوف تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لون الجلد وإزالة خلايا الجلد الميت وإعادة البشرة بلونها الطبيعي، لاحتوائها على زيت اللوز الحلو الذي ينقي البشرة ويعمل على نضارتها وحيوية البشرة وعلاج التصبغات، كما أنه يعمل على ترطيب الجلد وتنعيمه وإزالة القشور التي توجد على سطح الجلد الميت وتبديله بطبقات جديدة تساعد على منح البشرة النعومة واللمعان.

إعداد وصفة بكريم جليسوليد لتفتيح البشرة

المكونات

2 معلقة كبيرة من كريم جليسوليد.

عصير ليمونه كبيره.

علبة نظيفة ومعقمة.

تحضير وصفة لتفتيح البشرة بالجليسوليد والليمون

نحضر علبة نظيفة ونضع بداخلها كريم جليسوليد والليمون ونقلبه جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً.

نضع الكريم ليلا قبل النوم ونتركه طوال اليوم واغسله في صباح اليوم التالي.

يستخدم يومياً لمدة أسبوع ويكرر إعداده مره ثانيه لاحتوائه على الليمون.

هذه الوصفة ممتازة لعمل كريم ليلى