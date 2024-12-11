انت الأن تتابع خبر "الذاكرة هتبقى حديد".. أفضل أسلوب لعلاج مشكلة النسيان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص بسبب المشاكل التي تحدث للذاكرة، لذا جئنا إليك بتمرين ذهني سهل يحسن الذاكرة حيث أن في هذا المقال، سنتناول كيفية تعزيز الذاكرة والحفاظ عليها خلال مرحلة البلوغ، ويعتبر التدريب المعرفي المنتظم أحد أكثر الطرق فعالية لتحسين الذاكرة والحفاظ عليها، كما تبرز البروفيسورة إيرينا روشينا، خبيرة في علم النفس العصبي وعلم النفس المرضي للنمو، دور هذا التدريب في تحسين الأداء العقلي.

تمرين ذهني سهل يعزز ويحسن الذاكرة

من بين الأساليب الموصى بها لتحسين الذاكرة، نجد تقنية فيبوناتشي وتقنية فيثاغورس:

حيث أنه في تقنية فيبوناتشي، يقوم الشخص بقول سلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم جديد هو مجموع الأرقام السابقة.

أما تقنية فيثاغورس، فتكون الأهمية لتذكر جميع الأحداث التي حدثت خلال اليوم بالتفصيل، وذلك عند المساء، مع الحفاظ على تسلسلها الزمني بدقة

تمارين أخرى لتحسين الذاكرة

بجانب الأساليب السابقة، توجد مجموعة من التمارين التي يمكن أن تساعد في تحسين الذاكرة، ومن أبرز هذه التمارين الحساب الذهني، حل الكلمات المتقاطعة، وألعاب الذكاء المختلفة، كما يمكن أن يسهم تذكر تفاصيل معينة من أحداث سابقة في زيادة القدرة على التذكر.

أهمية التدريب المعرفي المنتظم