انت الأن تتابع خبر ندمت اني معرفتهاش من زمان!!؟!.. عشبة مطبخية مهملة تزيل الكرش دون ريجيم وحرمان … تعرفوا عليها لاتفوتكم.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الملكة رانيا العبدالله كشفت عن طريقة فعّالة وبسيطة لفقدان الوزن الزائد دون الحاجة إلى اتباع حميات غذائية صارمة أو أنظمة رياضية مرهقة، تعتمد هذه الطريقة على استخدام عشبة الشمر، التي تعرف بقدرتها على تقليل الشهية والمساهمة في فقدان الوزن بشكل طبيعي، مما ساعدها على التخلص من الكرش خلال فترة زمنية قصيرة.

مشروب الشمر السحري لحرق الدهون

يعد مشروب الشمر واحدا من أفضل الخيارات الطبيعية للتخلص من الوزن الزائد، يعود ذلك إلى احتوائه على الألياف الطبيعية التي تشعر بالشبع لفترات طويلة، كما يمكن تعزيز تأثيره بإضافة الليمون إلى الماء وشربه صباحا على الريق لتحفيز حرق الدهون بشكل أسرع.

مكونات مشروب حرق الدهون:

ملعقة كبيرة من بذور الشمر.

كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير:

ضع ملعقة كبيرة من بذور الشمر في كوب فارغ.

اسكب الماء المغلي فوق بذور الشمر.

غط الكوب جيدا للحفاظ على الزيوت الطيارة المفيدة.

اترك المشروب ليبرد قليلا، ثم تناوله.

كيفية الاستخدام:

يفضل شرب هذا المشروب على الريق صباحا للحصول على أفضل النتائج.

لتجنب فقدان الفوائد الغذائية، ينصح بعدم إضافة السكر.

مشروب الشمر لخسارة الوزن

الشمر للتنحيف قبل النوم

تناول الشمر قبل النوم يساعد على:

تحفيز إنتاج الميلاتونين لضمان نوم مريح.

إزالة حمض البوليك من الدم.

تحسين عملية الهضم ومنع تراكم الدهون في الكبد.

فوائد إضافية لمشروب الشمر:

يساعد في تكسير أحماض المعدة وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

يسهم في تقليل الانتفاخ وتحسين التمثيل الغذائي.

نصائح إضافية: