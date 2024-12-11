انت الأن تتابع خبر لن تصدق فوائده.. تناول الموز بالحليب يوميًا وشاهد النتيجة بنفسك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يجمع عصير الموز بالحليب بين القيمة الغذائية العالية والطعم اللذيذ فهو من أشهر المشروبات التي تتمتع بالشعبية الكبيرة ضمن العصائر والمشروبات، ولكن زاد الجدل في الفترة الأخيرة حول توافق الحليب مع الموز وتأثيرهما على الوزن والجهاز الهضمي.

الموز بالحليب وفوائد تناوله

تقرير حول أهم فوائد مشروب الموز بالحليب الصحية ودور هذا المشروب في تعزيز صحة الجسم،

وتأتي هذه الفوائد على النحو التالي:

مصدر ممتاز للبروتين.

يحتوي على الفوسفور والبوتاسيوم.

يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ب.

يساهم في تحسين صحة العظام.

يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.

يساعد على تحسين وظائف الأعصاب وانقباض العضلات.

تحسين الصحة العامة.

يحتوي هذا المشروب على الكثير من المعادن والفيتامينات الأساسية للجسم.

يحتوي على كمية كبيرة من المنجنيز والألياف وفيتامين ب

يحتوي على فيتامين ج الذي يوفر حماية الخلايا من التلف.

دعم تعافي الجسم بعد القيام بالتمارين الرياضية.

تحسين الأداء العام للجسم.

مضاد أكسدة قوي.

تناول الموز بالحليب