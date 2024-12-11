انت الأن تتابع خبر “قبل مايخلص هتشتري غيره!”.. 22 سبباً مذهلاً سيجعلك تستخدم الفازلين والملح كل يوم وليلة.. مش هتستغني عنه خالص!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عن حلول طبيعية وبسيطة لمعالجة مشكلات البشرة المتنوعة، من تشققات الشفاه إلى تقشير القدمين والتخلص من الجفاف، ويعد مزيج الفازلين والملح من الوصفات السهلة والمميزة التي تساعد في تحسين صحة البشرة بفضل خصائص الترطيب والتقشير الطبيعية التي يتمتع بها هذا الخليط، وفي هذا المقال، سنستعرض استخدامات وفوائد هذا المزيج بطرق بسيطة وآمنة.

تقشير القدمين وتجديد البشرة

يعمل الملح كمقشر طبيعي فعال عند مزجه مع الفازلين. لتحضير الخليط، يمزج ملعقة كبيرة من الفازلين مع ملعقة صغيرة من الملح، ويوضع المزيج على القدمين مع التدليك بلطف لإزالة الجلد الميت، ويفضل تغطية القدمين بجوارب لمدة ساعة لزيادة تأثير الترطيب، مما يترك البشرة ناعمة ورطبة، وهذه الطريقة مثالية للتخلص من التشققات المزعجة وتجديد خلايا البشرة.

ترطيب الشفاه والتخلص من التشققات

تعد الشفاه من أكثر المناطق التي تتأثر بتغيرات الطقس، خاصة في الشتاء، ويمكن استخدام مزيج الفازلين والملح لتقشير وترطيب الشفاه، حيث يتم وضع القليل من الخليط على الشفاه مع التدليك برفق لإزالة الجلد الميت، ويعمل الفازلين على ترطيب الشفاه بعمق، بينما يساعد الملح في تحسين مظهرها وجعلها أكثر نعومة.

تهدئة البشرة الحساسة وتقليل الانتفاخ