تخلصي من الشيب المبكر للابد بالحنة المنزلية بدون أضرار أو صبغات كيميائية انسي الشعر الأبيض

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رياض - احمد صلاح - علاج الشيب بالحنة، بعض النساء يبحثون عن طرق عديدة للتخلص وإزاله الشعر الأبيض وإعادة الشعر بلونه الطبيعي، حيث توجد بعض الصبغات التي توجد في الصيدليات تعمل على صبغ الشعر الأبيض ولكن هذه الصبغات بها مادة الأمونيا التي تؤثر على صحة الشعر وتؤدي إلى تساقطه على عكس الحناء الطبيعية التي لا تضر بصحة الشعر بل هي آمنه تماماً على فروة الرأس، لذلك سوف نقدم في هذا المقال عن طريقة عمل وصفة الحناء الطبيعية لصبغ الشعر الأبيض.

الحناء من الوصفات الطبيعية

التي تتميز بأنها آمنه تماماً على الشعر ولا تلحق بأي ضرر بالشعر، ويمكن صبغ الشعر الأبيض بطريق سهله بالحناء الطبيعية، وتتميز بتعدد وتنوع ألوانها، كما أنها من الوصفات التي تسهل علينا تطبيقها في المنزل دون اللجوء إلى شراء الصبغات التي تضر بصحة الشعر، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي وصفة لإزالة الشعر الأبيض بالحناء الطبيعية.

إعداد وصفة طبيعية لعلاج الشيب بالحناء

الحناء من الوصفات الطبيعية التي تعمل على صبغ الشعر الأبيض، ولا تقتصر الحناء على صبغة الشعر فقط بل فهى لها فوائد عديدة للشعر تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر وتعالج تقصف الشعر وتمنع تساقطه، كما أنها من الطرق الطبيعية الآمنة تماماً ولا تضر بالشعر نهائيا.

صبغ الشعر الأبيض بالحناء

المكونات

حناء جلورى أي لون ترغبين به من العطار.

معلقة صغيرة من الخل لتثبيت اللون.

ماء للعجن.

تحضير وصفة الحناء لصبغ الشعر الأبيض

نحضر وعاء بلاستيكى ونضع بداخله الحناء والخل ونقلب جيداً، ثم نضع الماء تدريجياً للحصول على عجينة متماسكة ولينة.

نضع الحناء على الشعر النظيف ونتركه لمدة ساعة على الشعر.

يغسل الشعر بالماء الفاتر فقط بدون أي صابون.

هذه الطريقة سوف تقضى على الشعر الأبيض

ولكن احذرى سيدتي عند وضع الحناء على الشعر قومى بوضع الحناء في مقدمة الرأس جيداً لظهور الشعر في هذه المنطقة أكثر من أي منطقه اخرى بالشعر، سوف تلاحظين بعد هذه الوصفة صبغ الشعر وتلوينه باللون الذي تفضلينه، كما تلاحظين ترطيب وتنعيم الشعر وإعادة حيويته ولمعانه.

وصفة لتلوين الشعر باللون الأشقر

بعض النساء يفضلون اللون الأشقر الذهبي ويبحثون عن بدائل للصبغات لا تؤثر على فروة وصحه الشعر ومن ضمن هذه البدائل الكركم فهو يلون الشعر للون الأصفر ويعمل على صبغة بطريقة طبيعية وامنه تماماً على الشعر وإليكم وصفة طبيعية لصبغ الشعر الأبيض باللون الأشقر.

تحضير وصفة صبغ الشعر باللون الأشقر

المكونات

معلقة كبيرة من الكركم.

ماء مغلي.

نحضر إناء صغير مملوء به ماء