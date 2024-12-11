انت الأن تتابع خبر أقوي من إبر الأنسولين .. عشبة طبيعية مفعولها أسرع من البرق تضبط السكر التراكمي في الدم في دقائق معدودة .. بشرة سارة لمرضي السكر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أسرع من البرق تضبط السكر التراكمي في الدم في دقائق معدودة .. أقوي من الأنسولين حيث تظهر أعراض داء السكري من النوع الأول بشكل مفاجئ في الغالب مما يستدعي الأشخاص لإجراء فحص لمستويات السكر في الدم، في المقابل تتطور أعراض الأنواع الأخرى من السكري ومقدماته بشكل تدريجي وقد لا تكون ملحوظة دائمًا، وقدمت الجمعية الأمريكية لمرض السكري توصيات بشأن الفحص حيث توصي بإجراء فحوصات داء السكري للأشخاص المعنيين.
علاج السكري بالأعشاب
يمكن علاج السكري باستخدام الأعشاب بطرق متنوعة ومن أبرز هذه الطرق:
- الحلبة: تعتبر من أكثر النباتات شيوعًا في علاج السكري حيث أظهرت الدراسات أنها تساعد في خفض مستويات الأنسولين في الدم ومقاومة الأنسولين.
- نبتة الملاكي (Emblica officinalis): نبات هندي يحتوي على مواد فعالة تمنع نشاط إنزيم ألدوز ريدوكتاز مما يساعد في تقليل مضاعفات المرض مثل الساد في العين.
- العارياء (Gymnema sylvestre): تعزز إفراز الأنسولين من البنكرياس.
- مستخلص التوت (Vaccinium): يحمي العيون والأوعية الدموية بفضل محتواه العالي من البيوفلافونوئيدات.
- القرطب الأكبر (Arctium lappa): يحسن وظائف الكلى ويساعد في خفض مستويات السكر في الدم ويعتبر من المنظفات العامة للأنسجة.
- كبسولات البصل والثوم: تساهم في تقليل مقاومة الأنسولين وتساعد في خفض الوزن.
- زيت بذر الكتان: يحسن مستويات السكر في الدم بفضل احتوائه على نسبة عالية من حمض الألفا ليبويك.
- نبات البَطباط (Polygonum): يستخدم في الطب الشعبي لعلاج مشاكل جلدية متعددة ويعتبر مهمًا في طب الأعشاب الحديث لعلاج الجلد ومستويات الدهون.
- الزعتر: يستخدم في الكريمات لعلاج الألم وتحسين تدفق الدم ويساعد في تخفيف الألم والالتهابات.
- فطر ريشي (Ganoderma lucidum): يقلل من مستويات السكر ويساعد في تحسين سيولة الدم وامتصاص الأكسجين كما يخفض نسبة الكوليسترول ويعالج الحساسية ولكنه غير مناسب للنساء ذوات الدورة الغزيرة أو الأشخاص الذين يعانون من جروح نازفة بعد الجراحة.