هيخلي ذاكرتك حديد ومش هتنسي خاالص!!.. اميرة اردنية تكشف مشروب جبار مفعوله كالسحر لتقوية الذاكرة ويساعد الطلاب على التركيز وعدم النسيان

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رياض - احمد صلاح - السمسم والفول السوداني هما من الأطعمة التي تعتبر مفيدة جدًا للذاكرة والتركيز يحتوي كلاهما على مكونات غذائية تعزز صحة الدماغ وتساعد في تحسين الأداء العقلي. إليك كيف يمكن لكل منهما أن يساهم في تقوية الذاكرة:

1. فوائد السمسم للذاكرة:

غني بالزنك: السمسم يحتوي على نسبة عالية من الزنك، وهو معدن أساسي لصحة الدماغ يساعد الزنك في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة، ويعمل على تقوية التوصيلات العصبية في الدماغ.

الأحماض الدهنية الصحية: يحتوي السمسم على الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تعتبر مفيدة في تحسين صحة الدماغ الأحماض الدهنية تساعد في تعزيز التركيز وتحسين الأداء العقلي.

مضادات الأكسدة: يحتوي السمسم على مضادات الأكسدة مثل السيسامين والسيسامول، وهي مركبات تعمل على حماية خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يساعد في الوقاية من التدهور العقلي المرتبط بالعمر.

الكالسيوم: السمسم مصدر غني بالكالسيوم، الذي يلعب دورًا هامًا في نقل الإشارات العصبية بين خلايا الدماغ، ما يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز.

2. فوائد الفول السوداني للذاكرة:

الفيتامينات والمعادن: الفول السوداني يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين B3 (النياسين) وفيتامين E، التي تساعد في تحسين الدورة الدموية إلى الدماغ، مما يعزز الأداء العقلي والذاكرة.

الأحماض الأمينية: الفول السوداني يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية مثل التربتوفان، الذي يُستخدم في إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد في تعزيز الحالة المزاجية والتركيز.

الدهون الصحية: الفول السوداني غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد في تحسين وظائف الدماغ وزيادة القدرة على التركيز.

المغنيسيوم: المغنيسيوم في الفول السوداني له تأثير مهدئ على الدماغ ويعزز قدرة الذاكرة، حيث يساعد في تعزيز أداء الذاكرة قصيرة وطويلة المدى.

كيفية الاستفادة من السمسم والفول السوداني: