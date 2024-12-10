انت الأن تتابع خبر تستيقظين بصعوبة؟ إليك 10 نصائح لجعل صباحك أسهل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يجد الكثيرون أن الصباح ليس الوقت المفضل لهم، خاصة لمن يفضلون السهر ليلًا. ولكن يمكن تبني بعض التغييرات البسيطة في الروتين اليومي لتحسين المزاج وزيادة الطاقة فور الاستيقاظ.

نصائح لصباح أكثر نشاطًا:

ابدأ بخطوات بسيطة

إذا كنت تجد صعوبة في النهوض صباحًا، يمكن تعديل بعض العادات البسيطة مثل تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ يوميًا، ما يساعد على ضبط ساعتك البيولوجية ويسهل الاستيقاظ بشكل طبيعي.

ضع المنبه بعيدًا عنك

بدلاً من الضغط على زر "الغفوة"، ضع المنبه في مكان بعيد يجبرك على النهوض لإيقافه، مما يساهم في بدء يومك بنشاط.

دع الضوء يدخل غرفتك

افتح الستائر أو اخرج إلى الهواء الطلق لتعرض نفسك للضوء الطبيعي، مما يساعد على تنشيط عقلك وتنظيم ساعتك البيولوجية. في حال كان الجو غائمًا، استخدم مصابيح إضاءة تحاكي ضوء الشمس.

اجعل الصباح ممتعًا

خطط لنشاط تستمتع به في الصباح، مثل قراءة كتاب أو التنزه في الحديقة، مما يجعل الاستيقاظ أقل صعوبة وأكثر متعة.

ابدأ بفنجان من القهوة أو الشاي

الكافيين يساعد في تنشيط الدماغ وزيادة مستويات السيروتونين والدوبامين، ما يعزز المزاج والطاقة. إذا كنت لا تفضل القهوة، يمكن استبدالها بالشاي.

مارس الرياضة صباحًا

التمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوغا تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين النوم ليلًا.

تناول وجبة إفطار خفيفة ومغذية

حتى إذا لم تشعر بالجوع، حاول تناول شيء خفيف مثل شريحة خبز حبوب كاملة أو كوب زبادي مع الفواكه لتزويد جسمك بالطاقة.

تهيئة الأجواء للنوم العميق

تحضير نفسك لصباح نشيط يبدأ من المساء، من خلال تجنب الأجهزة الإلكترونية قبل النوم لتعزيز إنتاج هرمون الميلاتونين.

تجنب المشروبات الكحولية قبل النوم

رغم أن الكحول قد يجعلك تشعر بالنعاس، إلا أنه يؤثر في جودة النوم، لذا يفضل تجنبها قبل النوم بساعات.

احرص على روتين مريح قبل النوم

اختر أنشطة مريحة مثل التأمل أو القراءة قبل النوم لتجنب الأنشطة المجهدة التي تؤثر في نومك.

استشارة الطبيب إذا استمر التعب