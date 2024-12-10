انت الأن تتابع خبر "وداعًا للألم".. 5علاجات طبيعية لقرح الفم المؤلمة.. ضاع عمرك متعرفهاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قرح الفم من المشكلات الشائعة التي تسبب إزعاجًا شديدًا حيث تجعل الأكل والتحدث وحتى الابتسام أمرًا مؤلمًا قد تظهر هذه القروح بسبب الإجهاد، الإصابات البسيطة، أو تناول بعض الأطعمة وعلى الرغم من أن معظم القرح تلتئم تلقائيًا خلال أسبوع إلى أسبوعين إلا أن هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تسرع عملية الشفاء وتخفف من الانزعاج.

1. حليب جوز الهند

يعتبر حليب جوز الهند مفيدًا في علاج قرح الفم بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وفقًا لدراسة نشرت في مجلة “Phytotherapy Research”، يساعد حليب جوز الهند في تقليل الألم والتورم بفضل تأثيره المبرد كما يعمل على تهدئة المنطقة المصابة ويساهم في تسريع الشفاء.

طريقة الاستخدام:

ضع حليب جوز الهند الطازج حول الفم لمدة 30 ثانية، 2-3 مرات يوميًا.

2. مسحوق جذر عرق السوس

يمتلك جذر عرق السوس خصائص مضادة للالتهابات والمكروبات، مما يجعله علاجًا فعالًا لقرح الفم دراسة نشرت في المجلة الإيرانية للعلوم الطبية أشارت إلى أن عرق السوس يساعد في تقليل حجم القرحة وتخفيف الألم، كما يخلق طبقة واقية تمنع التهيج وتعزز عملية الشفاء.

طريقة الاستخدام:

امزج ملعقة صغيرة من مسحوق عرق السوس مع كمية قليلة من الماء لتكوين عجينة ضع العجينة مباشرة على القرحة واتركها لمدة 10-15 دقيقة قبل شطف فمك يفضل تكرار هذه العملية مرتين يوميًا.

3. خليط العسل والكركم

يعد العسل مضادًا طبيعيًا للبكتيريا، بينما يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب مضاد للالتهابات ويعزز الشفاء معًا يشكلان علاجًا قويًا لقرح الفم.

طريقة الاستخدام:

امزج ملعقة صغيرة من العسل مع قليل من الكركم لصنع عجينة ضع هذا المعجون على القرحة واتركه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطف فمك بالماء الفاتر.

4. جل الصبار

يُعرف الصبار بخصائصه العلاجية للبشرة، لكنه فعال أيضًا في علاج قرح الفم يساعد جل الصبار في تهدئة المنطقة المصابة وتقليل الالتهابات، مما يساهم في تسريع عملية التعافي.

طريقة الاستخدام:

قم بقطع ورقة صبار طازجة واستخراج الجل ضع الجل مباشرة على القرحة باستخدام قطعة قطن نظيفة كرر هذه العملية مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

لا يقتصر استخدام زيت القرنفل على علاج آلام الأسنان فقط، بل يساعد أيضًا في تخفيف الألم الناتج عن قرح الفم بفضل تأثيره المخدر كما يمتلك خصائص مضادة للميكروبات تمنع الإصابة بالعدوى.

طريقة الاستخدام: