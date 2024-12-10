كريم البنجر والنشا العجيب لتنوير البشرة وازاله الشوائب والتجاعيد بشره صافيه في دقائق

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رياض - احمد صلاح - كريم البنجر والنشا العجيب لتنوير البشرة وازاله الشوائب والتجاعيد البنجر من ضمن الأشياء التي تتعرف عليها في جميع دول العالم لديها فوائد عديدة، ومميزة جدا يعني من وجود بعض الامراض التي وجدت في الجسم مثل ضغط الدم أمراض القلب يعمل ايضا على تنظيم وبشكل كبير السكر في الدم لمن يعانون من نقص الأنسولين لذلك هذا الماسك قد يعتبر من النقاط المفيده جدا التي يجب ايضا أن نقوم باستخدامه بشكل دائم فهو يعمل على تنعيم وترطيب البشرة، وتوريدها ماسك البنجر هو من افضل الماركات العالمية التي تعتبر مكمل غذائي للبشرة لاحتوائه على بعض الفيتامينات والانسجام هو مضاد أكسدة.

كريم البنجر والنشا العجيب لتنوير البشرة وازاله الشوائب والتجاعيد

المكونات:

نصف كوب من عصير البنجر.

ثلاث ملاعق من الدقيق.

ماء دافئ.

طريقة تحضير الكريم

أولا يجب أن نقوم بغسيل البشرة جيدا باستخدام الماء الدافئ لكي تتخلصي من الغبار والأوساخ التي تتواجد في البشرة.

ثم نبدأ بوضع عصير الشمندر أو البنجر على كمية بسيطة من المياه.

ثم قومي بأخذ القليل على قطنه نظيفه وابدا بتمريرها على بشرتك.

انتظر يا عزيزتي نصف ساعة.

ثم قومي بغسل البشرة جيدا.

عند تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

سوف تجد ان البشرة اصبحت وردية مميزة

كريم البنجر والليمون لتفتيح البشرة

المكونات:-

ثلاث ملاعق من الأرز الأبيض المطحون.

ربع كوب من عصير البنجر.

ملعقتين من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

وزيت جوز الهند.

نصف ملعقة عسل نحل.

طريقة تحضير الكريم