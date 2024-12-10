"السر الالهي..!" بذور سحرية تدهش العلماء اكتشف سر الشباب الدائم في حبيبات غامضة!

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رياض - احمد صلاح - إذا كنتِ ترغبين في الحفاظ على بشرة نضرة ومشرقة واستعادة شبابها، فإن وصفة بذور الكتان الطبيعية تعتبر الحل الأمثل وتتميز هذه الوصفة بقدرتها على شد التجاعيد والتقليل من علامات التقدم في العمر، بفضل غناها بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي تعزز صحة البشرة بفعالية وأمان تام، دون أي آثار جانبية بالإضافة إلى ذلك، تمنح هذه الوصفة البشرة إشراقة طبيعية وتساعد في تجديد خلاياها.

وصفة بذور الكتان

تعد بذور الكتان واحدة من المكونات الفعّالة التي تدخل في صناعة العديد من منتجات العناية بالبشرة الفاخرة. ومع ذلك، قد لا تدرك الكثير من النساء مدى فائدتها الطبيعية في محاربة التجاعيد المرتبطة بالتقدم في العمر. يمكنكِ إعداد هذه الوصفة البسيطة في المنزل باستخدام مكونات سهلة ومتوفرة.

المكونات:

كوبان من الماء.

ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان.

ورق اللورا (الغار).

كبسولات فيتامين E.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير:

ضعي وعاء متوسط الحجم على نار خفيفة وأضيفي الماء وبذور الكتان وورق اللورا.

اتركي الخليط ليغلي تماماً، ثم اتركيه على النار لمدة خمس دقائق إضافية.

ارفعي الوعاء عن النار وقومي بتصفية الماء الساخن.

أضيفي إلى الماء المصفى كبسولات فيتامين E وزيت الزيتون، ثم أضيفي جل الصبار وامزجي المكونات جيداً حتى يتجانس القوام.

طريقة الاستخدام: