انت الأن تتابع خبر "هتقول يارتني شربتها من زمان"... تناول مشروب الحلبه على الريق وتخلص من اعراض السكري المزمن وداعا لابر الانسولين نهائيا... نصيحة بمليون جنيه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -من أبرز الأمراض المزمنة التي تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للأشخاص المصابين به هو مرض السكري، و يعتمد مرضى السكري بشكل كبير على مراقبة طعامهم وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والنشويات، حيث تؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم، و هذه القيود قد تجعل المرضى يشعرون بالحزن بسبب حرمانهم من تناول الأطعمة التي يحبونها، مما يؤثر على صحتهم النفسية، لذا، يصبح من المهم البحث عن حلول صحية تتيح لهم التحكم في مستويات السكر دون التضحية بالتمتع بالطعام

دور الأعشاب في التحكم في مرض السكري

واعتاد الانسان من قديم السنين ان الأعشاب الطبيعية خيارا فعالا لدعم مرضى السكري في التحكم بمستويات السكر في الدم، ومن أبرز الأعشاب التي تساعد في ذلك الحلبة، التي تساهم بشكل كبير في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر، و تحتوي بذور الحلبة على ألياف قابلة للذوبان تساعد في تقليل امتصاص السكر في الأمعاء، مما يعزز استقرار مستويات السكر، وبفضل فعاليتها واثارها الجانبية المنخفضة، تعد الحلبة علاجا امنا وطبيعيا للسكري.

كيفية تحضير مشروب الحلبة