"سر الشتاء في كوب دافئ".. مشروبات دافئة هتحارب البرد وتقوي مناعتك | جربها وهتدعيلي طول حياتك

انت الأن تتابع خبر "سر الشتاء في كوب دافئ".. مشروبات دافئة هتحارب البرد وتقوي مناعتك | جربها وهتدعيلي طول حياتكم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في فصل الشتاء لا شيء يعدل الاستمتاع بمشروب دافئ يدفيء الجسم ويعزز الصحة المشروبات الشتوية الصحية لا توفر فقط الدفء الفوري، بل تأتي أيضًا محملة بالفوائد التي تعزز جهاز المناعة وتحسن الصحة العامة فيما يلي مجموعة من المشروبات الشتوية التي يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة وتوفير الراحة في الأشهر الباردة

1. الشاي الأخضر بالقرفة

يعد هذا المشروب مزيجًا مثاليًا من الشاي الأخضر والتوابل مثل القرفة، الهيل، والزنجبيل يحتوي على مضادات أكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تقوية الجهاز المناعي ويسهم في تدفئة الجسم.

2. الشوكولاتة الساخنة

يعتبر مشروب الشوكولاتة الساخن من الخيارات الممتعة في الشتاء، ويمكن استبدال الحليب كامل الدسم بالحليب خالي الدسم أو حليب اللوز لمن يراعون الوزن إضافة القرفة أو العسل تعزز من نكهته وفوائده الصحية.

3. الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والمقوية للمناعة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لفصل الشتاء لتحضيره، يكفي نقع شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن، ويمكن إضافة العسل أو الليمون لزيادة الفوائد.

4. حليب بالكركم (الحليب الذهبي)

هذا المشروب الشعبي المعروف باسم “لاتيه الكركم” يحتوي على الكركم الذي يُعتبر من أقوى المضادات الطبيعية للالتهابات والأكسدة يتم تحضيره من خلال غلي الحليب مع الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود، ويعزز المناعة والهضم ويخفف أعراض البرد.

5. مشروب الليمون الساخن والعسل

مشروب بسيط وفعال يتكون من عصير الليمون الطازج والعسل المذاب في الماء الساخن يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة، بينما يوفر العسل خصائص مضادة للميكروبات ويساعد في تهدئة الحلق.

الفوائد الصحية لهذه المشروبات في الشتاء:

1. تعزيز المناعة

تحتوي العديد من هذه المشروبات على مكونات غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي تساهم في تقوية جهاز المناعة.

2. تحسين الهضم

تساهم بعض هذه المشروبات في تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ مما يجعلها مثالية لتحسين عملية الهضم.

3. تخفيف أعراض البرد

تساعد بعض المشروبات مثل الزنجبيل والليمون والعسل في تخفيف أعراض البرد والانفلونزا وتسريع عملية التعافي.

4. تعزيز الدورة الدموية