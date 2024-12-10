"ماسك طبيعي هينور وشك في دقائق".. تبييض سريع لبشرتك في خطوات بسيطة | هتتفاجئي من النتيجة

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رياض - احمد صلاح - تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، ولكن هل كنت تعلم أنه يمكن استخدامها أيضًا في تحضير ماسك طبيعي فعال لتبييض الوجه؟ يُعد ماسك القهوة والنشا واحدًا من أقوى الماسكات التي تُستخدم لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات الداكنة، وقد أظهرت نتائج فعّالة في تحسين مظهر البشرة من أول استخدام إليك طريقة تحضيره والاستفادة من خصائصه المذهلة.

ماسك القهوة والنشا لتفتيح الوجه

يُعد ماسك القهوة والنشا من العلاجات السريعة والمجربة التي تعزز إشراقة البشرة وتُزيل البقع الداكنة والتصبغات إليك مكونات هذا الماسك وطريقة تحضيره:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من القهوة

1 ملعقة صغيرة من النشا

حليب سائل

طريقة التحضير والاستخدام:

1. في وعاء صغير، امزجي القهوة مع النشا وأضيفي الحليب حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

2. ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق.

3. اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

4. قومي بتطبيق كريم مرطب يناسب نوع بشرتك بعد استخدام الماسك.

خلطة النشا وعصير الليمون لتبييض الوجه

من الوصفات الفعالة الأخرى لتفتيح البشرة، خلطة النشا مع عصير الليمون، التي تعمل على تنظيف البشرة وتوحيد لونها.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من النشا

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

1 ملعقة صغيرة من الحليب البودرة

1 ملعقة صغيرة من الزبادي

طريقة التحضير والاستخدام:

1. في وعاء مناسب، امزجي النشا مع عصير الليمون والحليب البودرة والزبادي حتى تحصلي على خليط كريمي.

2. ضعي الخليط في علبة محكمة الإغلاق وقومي بتخزينه في الثلاجة.

3. استخدمي الخليط يوميًا على بشرتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

4. اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

خلطة النشا وماء الورد لتبييض الوجه

إذا كنت تبحثين عن مكونات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة، إليك خلطة النشا مع ماء الورد التي تعزز من إشراقة بشرتك وتحسن ملمسها.

المكونات:

1.5 ملعقة من القهوة

1.5 ملعقة من النشا

2.5 ملعقة من ماء الورد الطبيعي

طريقة التحضير والاستخدام: