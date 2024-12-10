انت الأن تتابع خبر «مش هتحتاجي مكياج تاني..!!» طريقة عمل ماسك الخميرة والحلبة لتفتيح البشرة ونضارة وازالة التجاعيد لو كان عمرك فوق 70 سنه هترجعي شباب.. شوفي النتيجة..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحثين عن ماسك طبيعي وفعال يحقق لك بشرة مشرقة وخالية من التجاعيد، فإليك الحل المثالي ماسك الخميرة والحلبةو هذا الماسك يعد من أقوى العلاجات الطبيعية التي تساهم في تفتيح البشرة وتخفيف التجاعيد، كما أنه يناسب جميع الأعمار فكل مكون من هذه المكونات يحمل فوائد مذهلة للبشرة.

فوائد الخميرة للبشرة

الخميرة تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة البشرة وتحسن من مرونتها و إليك بعض فوائد الخميرة لبشرتك:

الخميرة تحتوي على فيتامين B المركب الذي يساعد في تجديد خلايا البشرة، مما يجعلها أكثر شبابًا وحيوية.

تساعد الخميرة في تقليل البقع الداكنة وتنشيط الدورة الدموية في الجلد، مما يساهم في توحيد لون البشرة.

تحتوي الخميرة على مضادات أكسدة تعمل على تقليل علامات التقدم في السن، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

فوائد الحلبة للبشرة

الحلبة ليست فقط طعاما مفيدا، بل تعتبر أيضا علاج طبيعيا ممتاز للبشرة إليك فوائد الحلبة للبشرة:

تحتوي الحلبة على مكونات طبيعية تساعد في إزالة التصبغات الجلدية وتفتيح لون البشرة.

الحلبة غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة، مما يساعد في تقليل ظهور التجاعيد وتحسين مرونة الجلد.

الحلبة تعمل على ترطيب البشرة الجافة بعمق، مما يجعلها ناعمة ومشرقة.

طريقة تحضير ماسك الخميرة والحلبة

المكونات:

ملعقة صغيرة من خميرة البيرة.

ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة (يمكن استخدام الحلبة المطحونة أو الحبوب المسلوقة والمطحونة).

ملعقة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري لتنعيم البشرة).

ملعقة صغيرة من الزبادي (اختياري لترطيب إضافي).

طريقة التحضير