انت الأن تتابع خبر "للناس عشاقي القهوة".. تحذير صادم من تناول القهوة في هذا الوقت من اليوم لن تتخيل الكارثة التي تحدث لجسمك!!.. تصبح مسرطنة وفيها سم قاتل !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، حيث يبدأ العديد من الناس يومهم بكوب من القهوة للحصول على دفعة من النشاط والتركيز لكن ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن توقيت تناول القهوة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحتهم، وقد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة في بعض الأحيان و في هذا المقال، سنتناول تحذيرًا مهمًا بخصوص الوقت الذي يجب تجنب تناول القهوة فيه.

أفضل وقت لشرب القهوة: لماذا يجب تجنب تناولها فور الاستيقاظ؟

العديد من الناس يعتقدون أن شرب القهوة في الصباح هو الطريقة المثالية لبدء اليوم. لكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن تناول القهوة فور الاستيقاظ قد يكون ضارًا لصحتك والسبب في ذلك هو أن مستوى هرمون الكورتيزول، الذي يُعرف بهرمون التوتر، يكون في أعلى مستوياته عند الاستيقاظ مباشرة.

هرمون الكورتيزول يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على مستوى الطاقة والتركيز خلال اليوم وعندما تتناول القهوة فور الاستيقاظ، فإن الكافيين الموجود في القهوة يتداخل مع عمل هذا الهرمون ويزيد من إفرازه بشكل مفرط، مما يمكن أن يؤدي إلى شعور مؤقت بالتحفيز.

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة في الصباح؟

عند تناول القهوة فور الاستيقاظ، يحدث الآتي:

ارتفاع مستويات الكورتيزول بشكل مفرط: كما ذكرنا، الكافيين يعزز إفراز الكورتيزول، ما قد يؤدي إلى شعور بالتوتر والقلق.

تعود جسمك على المزيد من الكافيين: مع مرور الوقت، سيحتاج الجسم إلى المزيد من الكافيين للحصول على نفس التأثير المحفز، ما قد يؤدي إلى زيادة استهلاك القهوة.

اختلال في نمط النوم: بسبب تأثير الكافيين على مستوى الطاقة والتركيز، قد تجد صعوبة في النوم ليلاً، مما يخلق حلقة مفرغة من القلق والأرق.

أفضل وقت لتناول القهوة: بين الساعة 9:30 صباحًا و 11:30 صباحًا