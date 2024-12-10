دراسة تكشف تأثير تناول السكر على صحة القلب

تظل العلاقة بين استهلاك السكر وأمراض القلب من المواضيع المثيرة للبحث، حيث تكشف الدراسات الحديثة عن تأثيرات متفاوتة لاستهلاك السكر على صحة القلب.

وفي دراسة جديدة، قام فريق من العلماء بدراسة تأثير السكر على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتسلط الدراسة الضوء على المخاطر المرتبطة بالأنواع المختلفة من السكر.

في التقرير التالي، نستعرض تأثير السكر على صحة القلب وأضرار الإفراط في تناوله، وفقًا لموقع "ميديكال إكسبريس".

تأثير السكر على صحة القلب

قاد فريق البحث بقيادة سوزان جانزي، مرشحة الدكتوراة في جامعة لوند، دراسة شملت أكثر من 69000 شخص على مدار سنوات، حيث تم جمع بيانات غذائية من المشاركين في عامي 1997 و2009، وتم التركيز على 3 مصادر رئيسية للسكر: السكر المضاف (مثل العسل)، الحلويات (مثل المعجنات)، والمشروبات الغازية المحلاة.

أظهرت نتائج الدراسة، أن تناول الحلويات باعتدال قد لا يمثل نفس الخطر على الصحة الذي تشكله المشروبات الغازية المحلاة، في الواقع، كان تناول الحلوى بشكل محدود مرتبطًا بنتائج صحية أفضل من عدم تناولها على الإطلاق.

ويعود ذلك إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات قليلة من السكر قد يتبعون أنظمة غذائية أكثر تقييدًا أو لديهم مشاكل صحية تتطلب تقليل السكر.

مدى خطورة السكر السائل

أظهرت الدراسة، أن تناول السكر بشكل مفرط يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب، وتبين أن المشروبات الغازية المحلاة، التي تحتوي على سكريات سائلة، تشكل المصدر الأكثر ضررًا.

وأوضحت أن السكر السائل يسبب شعورًا أقل بالشبع مقارنة بالأطعمة الصلبة، مما يزيد من تناول الطعام والشراب، وبالتالي الإفراط في استهلاك السكر.