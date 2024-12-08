انت الأن تتابع خبر هتموت في ثواني.. احذر أعراض خطيرة لو ظهرت عليك لا تستهون بها فهي إشارة لإصابتك بالفشل الكلوي .. اعرفها قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتمثل الوظيفة الرئيسية للكلى في إزالة الفائض من الماء والسموم في الجسم من خلال البول بالإضافة إلى تنقية الدم قبل عودته إلى القلب بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الكلى مجموعة من الوظائف الهامة الأخرى لذلك، فإن أي اضطراب أو خلل في وظائف الكلى يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة الشخص من بين الأمراض الخطيرة المرتبطة بالكلى هو الفشل الكلوي، وسنستعرض في هذا المقال معناه وأعراضه وطرق تشخيصه.

ما هو الفشل الكلوي​

هذا يدل على أن الكلى غير قادرة على القيام بوظيفتها في تنقية الدم والحفاظ على توازن المعادن مما يؤدي إلى خلل في وظيفة الكلى وتراكم نفايات الجسم في الدم، وهذا يتجلى بصورة واضحة من خلال ارتفاع مؤشرات وظائف الكلى عند قياسها.

أنواع الفشل الكلوي

يحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تتوقف الكلى عن أداء وظائفها بشكل مفاجئ، وقد تتفاقم الحالة خلال ساعات أو أيام.

ليس من الضروري أن يتحول هذا النوع إلى فشل مستمر، خاصة إذا عالجنا المشكلة في وقت مبكر.

تظهر علامات الفشل الكلوي المزمن تدريجيا على مدى فترة طويلة، حيث تتجلى في زيادة مستمرة في وظائف الكلى تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر، وغالبا ما يعتبر هذا النوع غير قابل للعلاج.

أعراض الفشل الكلوي الحاد

تشمل أعراض الفشل الكلوي الحاد:

جفاف شديد في الحلق.

جفاف شديد في الجلد.

الميل للقيء أو القيء.

تراجع في كمية البول خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

عندما تتوقف الكلى عن العمل بشكل غير متوقع (الفشل الكلوي الحاد)، تبدأ تلك الأعراض في البروز.

آلام في البطن أو الظهر.

إسهال.

ارتفاع في درجة الحرارة.

نزيف الأنف.

القيء.

الطفح الجلدي.

أعراض بداية الفشل الكلوي المزمن

في المرحلة الأولى قد لا تظهر علامات واضحة على مريض الكلى، حيث يمكن للجسم أن يتكيف مع انخفاض وظيفة الكلى وغالبا ما يتم اكتشاف إصابة المريض بشكل غير مقصود خلال الفحوصات الروتينية مثل اختبارات الدم أو تحليل البول، قد تبدأ بعض الأعراض في الظهور مثل تورم الأطراف وقلة عدد مرات التبول أو ضيق التنفس، وإذا لم يتم تشخيص المرض مع مرور الوقت،

قد تظهر أعراض أخرى:

فقدان الوزن وانعدام الشهية.

يظهر تورم في العينين والكاحلين أو الأطراف عندما يعاني الجسم من صعوبة في التخلص من السوائل الزائدة.

قصر النفس.

مشكلات مرتبطة بالتبول (زيادة أو نقص في عدد مرات التبول).

تبدل لون البول ليصبح شبيه باللون الأبيض.

الأرق.

الشعور بالحكة الجلدية والرغبة في الهرش.

تقلصات العضلات.

التهاب الأعصاب الطرفية.

الغثيان المتواصل والقيء.

ضعف القدرة على التركيز.

الإغماء.

كيف يمكن تشخيص الفشل الكلوي

توجد مجموعة من الفحوصات التي تستخدم للتعرف على الإصابة بالفشل الكلوي، ومن هذه الفحوصات: