كريم الاساس الطبيعي الطبي حضريه بنفسك في المنزل أفضل من الجاهز وامن علي بشرتك

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رياض - احمد صلاح - كريم الاساس الطبيعي الطبي حضريه بنفسك في المنزل حيث أنه من أساسيات المكياج بالنسبة للكثير من السيدات وينفقون بالكثير من الأموال من أجل شراء منتجات عالية الجودة باهظة الثمن حتى لا تسبب أي ضرر للبشرة، ولكن على الرغم من احتياجه في القيام بعمل الميكب كما يجب أن يكون ولكن يوجد لدينا فئة من السيدات لا يكون لديهم المال الوفير لشراء ذلك كما أن الفئة الأخرى لا تفضل تطبيق مستحضرات التجميل بصفة مستمرة، ونحن اليوم سوف نساعدك بالقيام بعمل كريم أساس طبيعية بمكونات طبيعية موجودة في منزلك، كما أنها سهلة وبسيطة وتعد من أدوات المكياج الأساسية ولن تحتاجي لشرائه من الخارج بعد اليوم.

كريم الاساس الطبيعي الطبي حضريه بنفسك في المنزل

إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة لعمل كريم الأساس الطبيعي في المنزل بمكونات بسيطة:

المكونات.

نصف ملعقة من زبدة الشيا.

نصف ملعقة من زيت الجوجوبا.

ملعقة من مساحيق التجميل.

طريقة التحضير:

تحضير كريم الاساس الطبيعي في إناء عميق نقوم بمزج زبدة الشيا وزيت الجوجوبا ومساحيق التجميل معاً في إناء عميق وتخلط المكونات سوياً.

نقوم بوضع الخليط على درجة حرارة منخفضة وتسخن المكونات معاً مع التقليب المستمر حتى أن تذوب زبدة الشيا.

يرفع الخليط من على النار ويقلب الخليط بشكل جيد ويوضع في عبوة نظيفة محكمة الغلق بعد أن يبرد.

يتم استخدام كريم الأساس على البشرة بكل سهولة.

كريم الأساس بالنشا

ربع كوب من النشا.

13 قطرة من زيت اللافندر.

ربع ملعقة من جوزة الطيب.

ملعقة من القرفة.

4 ملاعق من الكاكاو.

ربع ملعقة من الزنجبيل.

ملعقة من طين البنتونيت.

10 قطرات من فيتامين أي.

طريقة التحضير: