انت الأن تتابع خبر للتخلص من رائحة العرق .. حضري أفضل مزيل عرق طبيعي في المنزل بريحة منعشة وقاتل للبكتيريا !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من ضمن الامور التي يهتم لها الإنسان لدى العناية بالنظافة الشخصية هي الرائحة التي تصدر عن جسده والتي تعد من أهم الدلائل على مدى العناية التي يوليها بجسده ، فالرائحة التي تصدر أثناء القيام ببعض المجهودات من تعرق قد يكون غزير لدى البعض بشكل ملحوظ ينتج عنها بعض الروائح غير المحببة لدى الأخرين والتي تتسبب في نفور البعض لذا يتم التغلب على هذا الأمر من خلال استعمال مزيلات العرق الطبيعية التي يمكن أن نحضرها في المنزل كما يلي

مكونات عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل

ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة.

مقدار ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال.

ملعقة من المسك الأبيض المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من أي كريم مرطب

طريقة التحضير