انت الأن تتابع خبر خد بالك قبل م الوقت يفوت .. علامات خطيرة تشير إلى أنك تعاني من تلف الكبد وموت الكبد .. اعرفها واحمي نفسك فورا!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يلعب دورا محوريا في عمليات الأيض والتحليل، بالإضافة إلى وظيفته في تخزين الفيتامينات والمعادن وإزالة السموم من الدم لذا فإن تلف الكبد يشكل خطرا صحيا جسيما يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم تتعدد الأعراض التي تشير إلى تلف الكبد، ويجب الانتباه لهذه الأعراض بشكل جيد لأن إهمالها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية قد تؤثر على الحياة.
علامات تشير إلى تلف الكبد
على الرغم من تنوع أعراض أمراض الكبد وتشابهها مع العديد من الأمراض الأخرى، إلا أن هناك بعض العلامات التي تشير إلى وجود مرض في الكبد، ويجب الانتباه إليها من بين هذه العلامات:
- صعوبة الرؤية في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة قد تحدث عند تضرر الكبد حيث يصبح غير قادر على التخلص من السموم بشكل فعال، مما يؤدي إلى تراكمها في الدم وهذا يؤثر على وظائف الجهاز العصبي وعينيك بالإضافة إلى التأثير على صحة الكبد.
- العمل الليلي يلعب الصفراء التي ينتجها الكبد دورا حيويا في امتصاص الفيتامين وهذا الفيتامين ضروري للخلايا التي تستشعر الضوء في العينين لتتكيف مع مستويات مختلفة من الإضاءة، على الرغم من أن هذه المشكلة ترتبط بشكل أكبر بأمراض أخرى مثل إعتام عدسة العين، أو الجلوكوما أو مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم إلا أنه من الخطأ الفادح تجاهل دور الكبد.
- ظهور براز بلون فاتح، فالكبد يقوم بإفراز الأحماض الصفراوية لتسهيل عملية هضم الدهون الموجودة في الأطعمة التي يتم تناولها، وهذه الصفراء تمنح البراز لونه البني.
- كن حذرا عندما يتعرض الكبد للتلف، حيث يبدأ بظهور ندبات صغيرة في البداية هذه الندبات قد تعيق تدفق الدم إلى الوريد، مما يزيد الضغط داخل هذا الوريد بشكل كبير وقد يؤدي ذلك إلى تراكم السوائل والتورم في الساقين والقدمين.
- هناك مؤشر آخر يتمثل في تراكمات صغيرة من الدهون تحت الجلد، وقد تظهر أيضا على اليدين أو المرفقين أو مناطق أخرى من الجسم.