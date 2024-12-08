انت الأن تتابع خبر “معجزة في مطبخك!”.. بهار بسيط يخليك تنام في دقائق ويقضي على الأوجاع.. مش هتصدق تأثيره! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الناس عن طرق طبيعية تساعدهم على الاسترخاء والنوم بسرعة خاصة مع ضغوط الحياة اليومية والأرق المتكرر ومع ذلك قد لا يدرك البعض أن الحل موجود في مطبخهم من خلال بهار بسيط يمتلك خصائص مذهلة تساعد على تهدئة الجسم وتحسين جودة النوم.

سر البهار الذي يمنحك نوما عميقا ويزيل الأوجاع

القرفة هي هذا البهار المدهش الذي يستخدم في العديد من الوصفات الغذائية والمشروبات الدافئة تمتاز القرفة بخصائصها المهدئة التي تساعد على تخفيف التوتر وتسكين الآلام مما يجعلها خيارا مثاليا لتحسين جودة النوم كما أن رائحتها المميزة تلعب دورا كبيرا في منح شعور بالاسترخاء.

كيف تعمل القرفة على تحسين النوم

تحتوي القرفة على مركبات طبيعية تعمل على تقليل الالتهابات وتنشيط الدورة الدموية مما يساعد على تخفيف الأوجاع العضلية وتعزيز الاسترخاء إضافة إلى ذلك تساعد القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم مما يقلل من الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل كما أن شرب كوب دافئ منها قبل النوم يساعد على تهدئة الأعصاب.

طريقة تحضير مشروب القرفة للنوم العميق

لتحضير كوب من مشروب القرفة المهدئ قم بغلي كوب من الماء وأضف إليه ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة أو عود من القرفة الطازجة اترك المشروب يغلي لمدة خمس دقائق ثم قم بتصفيته إذا كنت ترغب في تعزيز تأثيره يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل بعد أن يبرد قليلا تناول هذا المشروب قبل النوم بنصف ساعة لتحصل على نتيجة مذهلة.

فوائد إضافية لمشروب القرفة