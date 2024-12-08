اسرع طريقة للتخسيس في 3 ايام سر تخسيس المشاهير السريع

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رياض - احمد صلاح - اسرع طريقة للتخسيس في 3 ايام فقط ، السر وراء رشاقة المشاهير وفنانات السينما ، في غضون ما لا يقل عن ثلاثة أيام نزول سريع للوزن بدون أي مجهود أو دايت مرهق أو تقليل في الوجبات، نظام يسمح بنزول الوزن الزائد و حافز حرق للسعرات الحرارية وخاصة هذة النوعية من الدهون الثلاثية المتكدسة في منطقة البطن والأرداف والجوانب ، وإليكم اسرع طريقة للتخسيس السريع جدا بدون رجيم ولا رياضة.

أهم الطرق للتخسيس السريع

عليك بشرب كمية كبيرة من المياه، خاصة أن الكثير ما يخلط بين العطش والجوع ، لذا يمكن دفع الجوع بكوب من الماء .

اختيار الوجبات الليلية بعناية ،أكدت المصادر ان الأكل الاوعي يبدأ في الساعات الليلية ويمكن تناول أي كمية من الوجبات عالية السعرات الحرارية دون وجود أي وعي.

الإبتعاد نهائيا عن التشويات وخاصة المكرونة وإستبدالها بكوب من الخضار ، مع ضرورة وجود عنصر الألياف المعدنية وذلك لأنها تساعد علي الهضم وتساعد في عدم حدوث إمساك ،كذلك تخفض نسبة الكرليسترول في الدم مما يعني صحة أفضل.

أسرع طريقة للتخسيس في ثلاث أيام فقط

اضافة العسل الأبيض علي نص ملعقة من عصير الليمون، ووضعها علي كوب ماء دافئ ويتم شربها قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة ، تعتبر تلك الطريقة من أهم محفزات التخسيس التي تزيد من النزول المستمر مع شد الجسم بدون أي ترهلات.

تلك الوصفة مجربة ومضمونة دون وجود أي آثار جانبية للوصفة عن طريق وضع ملعقة كبيرة من لبان الدكر موجود عند العطار، يتم وضعه في كوب ماء مغلي وتغطيته في الثلاجة حتي الصباح ويتم شربه صباحا مرة واحدة في الشهر قادر علي ذوبان الدهون في أسرع وقت فهي اسرع طريقة للتخسيس .

كوب واحد مكون من الليمون والزنجبيل والكمون والشاي الأخضر كل المكونات بنفس الوزن نصف ملعقة صغيرة قادرة علي تنفيذ المهمة بوقت بسيط ، ويشترط وضعها علي كوب ماء مغلى وتغطيته وذلك لأنه يحتوي علي زيوت طيارة تمنع من نزول الوزن في حالة تركها بدون غطاء،فهي من أهم الوصفات المضمونة للحصول علي جسم ممشوق بوقت قصير فلا داعي للقلق بعد الآن من وزنك الزائد.

علما بأن جميع مكونات الوصفة طبيعية