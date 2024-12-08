انت الأن تتابع خبر "هتبقي فلقة القمر بذات نفسها"..!!مش هتصدقي اللي هيحصل.. ضعي الخيار على الفازلين وشاهدي المعجزة في خلال 10 دقائق؟!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر وصفة الفازلين مع الخيار من أبرز الوصفات التي تمنح البشرة تغذية فائقة وتساعد في تعزيز نضارتها وجمالها يحتوي الخيار على عناصر غذائية هامة للبشرة، بينما يعتبر الفازلين من أقوى المرطبات التي تقضي على الجفاف وتساهم في جعل البشرة أكثر نعومة في هذا المقال، سنتناول خطوات تحضير هذه الوصفة المميزة.

الخيار مع الفازلين

يعد الفازلين مع الخيار من الوصفات الفعالة في تقليل ظهور الخطوط الرفيعة وتأخير التجاعيد، وإليك المكونات الأساسية:

ملعقة كبيرة من الفازلين

خيار واحد

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

ملعقة كبيرة من النشا

طريقة التحضير

لتنفيذ الوصفة بشكل صحيح، اتبعي الخطوات التالية:

قومي بغسل الخيار جيدًا ثم بشره.

أضيفي ماء الورد وزيت اللوز إلى الخيار المبشور وامزجي جيدًا.

أضيفي النشا إلى الخليط السابق وقلبي حتى تحصلي على قوام كريمي.

احفظي الخليط لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

إليك كيفية استخدام الوصفة على البشرة:

نظفي وجهك جيدًا قبل تطبيق الكريم.

ضعي الخليط على بشرتك وقومي بتدليكه بلطف.

اتركيه على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

ملحوظة هامة: