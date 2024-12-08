انت الأن تتابع خبر اختراع في الجووون....!! دخلت عليه جارتى الهندية وقالتلى قشر الموز ده كنز وأغلى من الذهب...قشرة واحدة منه ترجعك شباب من تانى!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الموز من الفواكه المحبوبة لدى الجميع، صغيرًا وكبيرًا، بفضل طعمه اللذيذ ونكهته المميزة يحتوي الموز على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تسهم في تعزيز الصحة كما يعد الموز مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، مما يعزز صحة الإنسان بشكل عام وعلى الرغم من أن الكثيرين يتخلصون من قشور الموز باعتبارها غير مفيدة، إلا أن لها العديد من الفوائد التي يمكن الاستفادة منها، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

وصفة قشور الموز

يتخلص الكثير من الناس من قشور الموز بعد تناول الثمرة، معتقدين أنها لا تحمل أي فائدة، ولكن ما يجهله البعض هو أن هذه القشور تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر المفيدة للبشرة والشعر، مما يجعلها بديلاً مثاليًا للمنتجات الكيميائية باهظة الثمن.

المكونات:

ملعقتان من عصير الليمون

كوب من الحليب

قشور موز

طريقة التحضير:

ضعي قشور الموز في الخلاط الكهربائي وافرميها جيدًا.

أضيفي عصير الليمون تدريجيًا مع استمرار الخلط حتى يتجانس المزيج.

ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو وكرري الوصفة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

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