كريم النشا والليمون الرهيب للتفتيح الفورى للجسم لتفتيح البشرة 10 درجات وشدها كبشرة الاطفال

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رياض - احمد صلاح - كريم النشا والليمون الرهيب للتفتيح الفورى للجسم ، تحب الفتيات أن تتمتع ببشرة ناعمة كالحرير وبيضاء كالثلج ولكن مع التعرض لبعض من العوامل البيئية التي تؤثر على جمال البشرة مثل التعرض لأشعة الشمس الضارة التي تترك التصبغات والبقع الداكنة على البشرة، وهذا يجعل الفتيات يقوموا بالبحث عن طرق تساعدهم في معالجة كل هذه المشكلات ولكن لا يمكن أن تجدين أفضل من استخدام كريم النشا والليمون لتفتيح وتبيض البشرة سريعاً الذي سوف نستعرضه لك اليوم فتابعي هذا الموضوع.

كريم النشا والليمون الرهيب للتفتيح الفورى للجسم

بالتأكد يكون كريم النشا والليمون من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تساهم في تفتيح البشرة وجعلها بيضاء خالية من العيوب والتصبغات والبقع الداكنة فقومي بتحضيره بطريقة سهلة وبسيطة كالآتي:

مكونات عمل كريم النشا والليمون:

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

3 ملاعق كبيرة نشا الذرة.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

خطوات اعداد كريم النشا والليمون: