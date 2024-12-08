انت الأن تتابع خبر «نورى زي البدر..!!» عمل كريم الخيار والنشا في المنزل لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد هتشوفي نضارة وشباب على طول.. ندمت اني ما عرفتهاش من زمان..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هل ترغبين في الحصول على بشرة ناعمة ومشدودة خالية من التجاعيد، وفي الوقت نفسه، تفتيح لون البشرة الحل الطبيعي والرائع الذي يمكنك تجربته هو كريم الخيار والنشا هذا الكريم يحتوي على مكونات فعالة تغذي البشرة وتعزز نضارتها، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، حتى الحساسة منها وفي هذا المقال، سنعرض لكِ طريقة صنع هذا الكريم السحري في المنزل خطوة بخطوة.
المكونات المطلوبة
- 1 حبة خيار طازجة.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- 1/2 كوب ماء دافئ.
- 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري، لتعزيز التفتيح).
طريقة تحضير كريم الخيار والنشا
- قومي بتقشير الخيار وتقطيعه إلى قطع صغيرة.
- استخدمي الخلاط الكهربائي أو محضر الطعام لتحويل الخيار إلى عصير ناعم.
- في وعاء صغير، امزجي النشا مع الماء الدافئ.
- قلبي جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا.
- ضعي الخليط على نار هادئة، وقلبي باستمرار حتى يتماسك الخليط ويصبح كريم سميك
- بعد أن يصبح خليط النشا سميكًا، أضيفي عصير الخيار إليه وامزجيهم جيدًا.
- إذا كنت ترغبين في تفتيح البشرة بشكل أكبر، أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى المزيج.
- اتركي الكريم ليبرد تمامًا قبل استخدامه على وجهك.
- نظفي وجهك جيدًا ثم ضعي الكريم على بشرتك برفق.
- يمكنك تدليكه بحركات دائرية لزيادة فعالية الامتصاص.
- اتركي الكريم على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.