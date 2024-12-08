انت الأن تتابع خبر «نورى زي البدر..!!» عمل كريم الخيار والنشا في المنزل لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد هتشوفي نضارة وشباب على طول.. ندمت اني ما عرفتهاش من زمان..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل ترغبين في الحصول على بشرة ناعمة ومشدودة خالية من التجاعيد، وفي الوقت نفسه، تفتيح لون البشرة الحل الطبيعي والرائع الذي يمكنك تجربته هو كريم الخيار والنشا هذا الكريم يحتوي على مكونات فعالة تغذي البشرة وتعزز نضارتها، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، حتى الحساسة منها وفي هذا المقال، سنعرض لكِ طريقة صنع هذا الكريم السحري في المنزل خطوة بخطوة.

المكونات المطلوبة

1 حبة خيار طازجة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

1/2 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري، لتعزيز التفتيح).

طريقة تحضير كريم الخيار والنشا