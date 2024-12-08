انت الأن تتابع خبر «اهم من كل أدوية القلب».. تعالى أقولك 7 فوائد سحرية عند تناول الخس | ضاع عمرنا منعرفهاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح الدكتور أحمد السيد، أخصائي التغذية العلاجية، أن الخس يُعد من أشهر الخضراوات الورقية المستهلكة حول العالم، لما يحتويه من فوائد صحية وغذائية تُساهم في تعزيز نمط حياة صحي وأشار إلى أن الخس يتميز بانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

أبرز فوائد الخس الصحية

وصرّح الدكتور أحمد السيد بأن الخس يمتاز بعدة فوائد صحية؛ من أبرزها ما يلي:

1. تحسين عملية الهضم

يحتوي الخس على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تُعزز عملية الهضم وتمنع حدوث الإمساك، كما تُساعد الألياف في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُحسّن صحة الجهاز الهضمي.

2. ترطيب الجسم

يتكون الخس من أكثر من 90% من الماء، مما يجعله خيارًا مثاليًا لترطيب الجسم والحفاظ على توازن السوائل، خصوصًا في الأجواء الحارة أو بعد ممارسة التمارين الرياضية.

3. خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب

يحتوي الخس على البوتاسيوم الذي يُساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب كما تحتوي مضادات الأكسدة، مثل فيتامين C والبيتا كاروتين، على خصائص تُقلل التهابات الأوعية الدموية.

4. تقوية جهاز المناعة

يُعد فيتامين C أحد المكونات الرئيسية في الخس، والذي يُساهم في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات، إلى جانب مركبات مضادة للأكسدة تُحمي الخلايا من تأثير الجذور الحرة.

5. إنقاص الوزن

يُعد الخس من الخيارات الغذائية المُناسبة لمن يتبعون أنظمة غذائية لخفض الوزن؛ حيث إنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف التي تُعزز الشعور بالشبع لفترات أطول.

6. تحسين صحة البشرة

يُساهم فيتامين A الموجود في الخس في تعزيز صحة البشرة وتجديد خلاياها، بينما يُساعد محتوى الماء في ترطيب الجلد ومنحه مظهرًا نضرًا.

7. تعزيز صحة العظام