انت الأن تتابع خبر نتيجة مبهرة في وقت قياسي.. سر البطاطا لمكافحة جفاف البشرة في الشتاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البطاطا من الأطعمة الغنية بالكثير من الفوائد التي لا يعرفها الكثير، حيث أنها تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن التي تكافح حب الشباب وتعمل على خفض الالتهابات الناتجة عن الجفاف الذي يصيب الأشخاص في فصل الشتاء ويرطب البشرة وغيرها من الفوائد الأخرى، ولأن العديد من الأشخاص تصاب في الشتاء بجفاف البشرة بسبب الكثير من الأسباب ومنها عدم تناول المياه بكمية كافية أو استخدام الماء على البشرة بصورة مستمرة، نوضح لكم طريقة استخدام البطاطا لعلاج جفاف البشرة وترطيبها في فصل الشتاء.

فوائد البطاطا لعلاج جفاف البشرة

هناك العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد في علاج الجفاف في فصل الشتاء ومن أبرزها البطاطا، والتي تعد من المواد الطبيعية المناسبة لجميع أنواع البشرة الدهنية أو الجافة، حيث أنها تعزز إنتاج الكولاجين للجلد لأنها تحتوي على فيتامين C، ولذلك يحافظ على ترطيب البشرة لأطول وقت ويكافح التجاعيد، كما أن البطاطا تقلل من التهابات البشرة لأنها غنية بخصائص مضادة للالتهابات فيما يقلل من خفاف البشرة وحب الشباب والأكزيما، لذلك ينصح بدخول البطاطا في الروتين اليومي للحصول على الفوائد التي به.

ماسك البطاطا لترطيب البشرة

سنوضح لكم ماسك البطاطا التي يمكنك استخدامه في علاج جفاف البشرة وترطيبها:

المكونات

حبة من البطاطا.

ملعقتين من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام