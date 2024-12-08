انت الأن تتابع خبر احصل علي"20 دقيقة يومياً" .. ما هي فوائد القيلولة للجسم؟ وأفضل الأوقات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القيلولة هي عبارة عن استراحة قصيرة خلال ساعات النهار يحصل من خلالها الإنسان على فوائد عديدة لصحته النفسية والجسدية، فقد أثبتت الدارسات العلمية أن القيلولة تساعد على تحسين نشاط الجسم واستعادة حيويته وتركيزه، لذا فهي ليست مجرد استراحة، بل هي مفيدة للصحة العامة، ويجب الحصول عليها بشكل يومي إن أمكن لمدة 20 دقيقة بعد الظهر، لذلك سنسلط الضوء على المزيد من الفوائد الهامة للقيلولة.

فوائد القيلولة للجسم

يحتاج جسم الإنسان من 6 إلى 8 ساعات يوميًا من النوم ليعمل بشكل صحي، ولكنه يحتاج أيضًا للقيلولة، والتي من أهم فوائدها ما يلي:

تقلل من الخمول وتحقق التوازن

لقد أثبتت الدراسات أنه يفضل أخذ القيولة ما بين الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 3 قبل العصر، وهذا التوقيت هو الأنسب لصحة الجسم، كما يجب أن تكون لمدة تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة ولا تزيد عن ذلك؛ حتى لا تؤثر على النوم الجيد في الليل، وبالتالي تسبب الخمول، لذا نجد أن الأشخاص الذين يعتادون فعلها يوميًا يكونون أكثر صحة وتركيز عن غيرهم.

تعزيز صحة الجسد والعقل

عندما يحصل الشخص على 20 دقيقة من النوم يوميًا بعد الظهر، فإن هذا سيؤثر بشكل إيجابي على صحة العقل ويعزز من التركيز واليقظة والشعور بالنشاط، مما يساهم في تقليل الحوادث، وأيضًا تعمل القيلولة على خفض ضغط الدم، مما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

دعم صحة الدماغ

تساهم القيلولة أيضًا في دعم صحة الدماغ وجعلها تميل أكثر إلى الإبداع، كما تنشط العقل وتجعله يعالج المعلومات بشكل أفضل ويقوم بحفظها، فضلًا عن قيام الجزء المسؤول في العقل عن تخزين الذكريات بجعلها تعيش داخله لفترة أطول.

تقليل التوتر وتحسين المزاج