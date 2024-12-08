انت الأن تتابع خبر "العشبة المعجزة".. توجد في كل بيت || تعالج حب الشباب وتعطي البشرة النضارة المطلوبة كأنك عندك 20 سنة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العديد من النساء على طرق طبيعية لتفتيح وإعادة نضارة البشرة وجعلها أكثر حيوية وإشراقة، لذلك سوف نقوم بتقديم ماسك الزعتر وزيت الزيتون للحصول على بشرة مشرقة وجذابة في فترة قصيرة

وصفة الزعتر لنضارة البشرة

تتمثل المكونات وطريقة تحضير الماسك في الآتي:

المكونات

ملعقة زعتر.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير

قومي بطحن الزعتر لكي يصبح ناعماً، ثم اخلطي الزعتر مع كمية زيت الزيتون.

يترك الخليط لمدة من ساعة حتى ساعتين.

قومي بتنظيف بشرتك بمستحضر مناسب.

قومي بتوزيع الماسك على البشرة في حركات دائرية لمدة 20 دقيقة.

اغسلي الوجه بماء دافئ.

للحصول على نتيجة أفضل،

يجب استخدام هذا الماسك لمدة أسبوع للحصول على النعومة والنضارة.

فوائد الزعتر للبشرة