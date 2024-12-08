انت الأن تتابع خبر "العشبة المعجزة".. توجد في كل بيت || تعالج حب الشباب وتعطي البشرة النضارة المطلوبة كأنك عندك 20 سنة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - العديد من النساء على طرق طبيعية لتفتيح وإعادة نضارة البشرة وجعلها أكثر حيوية وإشراقة، لذلك سوف نقوم بتقديم ماسك الزعتر وزيت الزيتون للحصول على بشرة مشرقة وجذابة في فترة قصيرة
وصفة الزعتر لنضارة البشرة
تتمثل المكونات وطريقة تحضير الماسك في الآتي:
المكونات
- ملعقة زعتر.
- ملعقة زيت زيتون.
طريقة التحضير
- قومي بطحن الزعتر لكي يصبح ناعماً، ثم اخلطي الزعتر مع كمية زيت الزيتون.
- يترك الخليط لمدة من ساعة حتى ساعتين.
- قومي بتنظيف بشرتك بمستحضر مناسب.
- قومي بتوزيع الماسك على البشرة في حركات دائرية لمدة 20 دقيقة.
- اغسلي الوجه بماء دافئ.
للحصول على نتيجة أفضل،
- يجب استخدام هذا الماسك لمدة أسبوع للحصول على النعومة والنضارة.
فوائد الزعتر للبشرة
- يعطي الزعتر للبشرة الدعم الدائم، ويعمل على التئام جروح الوجه، ويخفف علامات الشيخوخة وخطوط تقدم العمر، وكان يستخدمونه الممرضات قديماً كنوع من المضادات المطهرة.
- يعتبر الزعتر من الأعشاب المليئة بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي قد تسبب تلفاً للبشرة، كما تعمل مضادات الأكسدة التي توجد في الزعتر على تثبيط الجذور الحرة قبل إحداث الإجهاد التأكسدي الذي يعمل على ضرر خلايا البشر.
- يساعد الزعتر على تخفيف ظهور حب الشباب لاحتوائه على مضادات مطهرة، ومضادات للبكتيريا.
- حيث أجرى بعض الباحثين على أوراق الزعتر وقاموا بغمرها في الكحول الطبي بضعة أسابيع، وأصبح يستمد الكحول لون الزعتر وتحول لونها للون الأخضر، وأصبح تأثيره فعال على علاج حب الشباب.