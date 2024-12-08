«عشبة مهدرة فوائدها جبارة».… عشبة مهملة في كل بيت يجهلها الجميع.. تعيدك شابا حتى لو كنت في الـ 70 من عمرك!؟

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رياض - احمد صلاح - الزعتر هو أحد النباتات العطرية الشهيرة التي لا تقتصر فائدتها على الطهي فقط، بل تمتاز أيضا بفوائد صحية عديدة، خاصة للبشرة، يتميز الزعتر برائحته المنعشة وطعمه اللذيذ، ويحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين E وB، التي تساهم في تعزيز صحة البشرة وجمالها، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزعتر على النحاس والزنك والحديد، وهي معادن مهمة للحفاظ على بشرة شابة ونضرة، إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة نقية وخالية من التجاعيد، إليكِ طريقة تحضير خلطة الزعتر الطبيعية.

مكونات الخلطة الطبيعية للزعتر

لتحضير هذه الخلطة البسيطة والفعّالة، تحتاجين إلى المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف

ملعقتين كبيرتين من بذور الشمر المطحونة

نصف كوب من الماء المغلي

عصير نصف ليمونة

طريقة التحضير

1. في وعاء، أضيفي الزعتر المجفف وبذور الشمر المطحونة.

2. صبي الماء المغلي على المكونات، ثم أضيفي عصير الليمون.

3. اتركي المزيج منقوعًا لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بتصفيته.

طريقة الاستخدام

بعد تحضير الخلطة، قومي بتدليك وجهك برفق باستخدام الخليط لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

للحصول على أفضل النتائج، يُفضل تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا.

لا تنسي تنظيف الوجه والرقبة جيدًا قبل تطبيق الخلطة باستخدام منتج منظف مناسب، لضمان عدم تهيج البشرة.

الفوائد