انت الأن تتابع خبر العشبة الربانية الجبارة؟!… عشبة سانت جون السحرية تعالج الاكتئاب وتحسين المزاج.. جربها وهتقول يارتني عرفتها من زمان!!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلعب الأعشاب دورا مهما في تحسين المزاج والتخفيف من أعراض الاكتئاب بفضل خصائصها الطبيعية والآمنة، وهي تعد بديلا مثاليا للأدوية الكيميائية، يلجأ العديد من الأشخاص الذين يعانون من الضغوط النفسية اليومية إلى العلاجات الطبيعية لتحسين حالتهم النفسية، من بين هذه الأعشاب تبرز عشبة سانت جون (St. John’s Wort) كأحد أبرز العلاجات العشبية الفعالة في التغلب على أعراض الاكتئاب وتعزيز الحالة المزاجية.

ما هي عشبة سانت جون؟

عشبة سانت جون، التي تعرف علميا باسم Hypericum perforatum، هي نبات مزهر يستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي لعلاج الاكتئاب واضطرابات القلق، وتحتوي هذه العشبة على مركبات نشطة مثل الهيبريسين، التي تساهم في تحسين توازن النواقل العصبية في الدماغ مثل السيروتونين والدوبامين، المسؤولين عن تعزيز المزاج وتقليل التوتر.

كيف تعمل عشبة سانت جون لعلاج الاكتئاب؟

زيادة مستويات السيروتونين والدوبامين: تساعد العشبة على تعزيز مستويات هذه النواقل العصبية في الدماغ، مما يساهم في تحسين الحالة المزاجية.

تثبيط إنزيم MAO: تعمل العشبة على تثبيط هذا الإنزيم، مما يقلل من تكسير السيروتونين ويزيد من تركيزه، وبالتالي يحسن المزاج.

تحسين نوعية النوم: يساهم استخدامها في تحسين جودة النوم، وهي نقطة هامة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.

الفوائد الصحية لعشبة سانت جون

تحسين المزاج: ترفع من الشعور بالسعادة وتقلل من الحزن.

التخفيف من أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط: توفر بديلا طبيعيا للأدوية الكيميائية.

تقليل القلق والتوتر: تعد مفيدة للأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب في الوقت نفسه.

تعزيز جودة النوم: تساهم في تقليل الأرق واضطرابات النوم المرتبطة بالاكتئاب.

كيفية استخدام عشبة سانت جون؟

الشاي: يمكن غلي الأوراق والزهور وشربها مرتين يوميا.

الكبسولات: تناولها وفقا للجرعة التي يوصي بها الطبيب.

الزيت العطري: يستخدم موضعيا أو يضاف إلى ماء الاستحمام.

تحذيرات هامة: