انت الأن تتابع خبر لو السكر هيجننك خلاص لقيتلك الحل!!.. فتاة اردنية تكشف عن عشبة قويه تقضي على السكر تماما مش مصدقين ان كل ده يطلع من العشبه دي!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حبة البركة، والمعروفة أيضًا بالحبة السوداء أو “نيجيلا ساتيفا”، هي واحدة من الأعشاب التي استخدمها الناس لعدة قرون لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية، بما في ذلك السكري يُعتقد أن حبة البركة تحتوي على العديد من المركبات النشطة التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الأنسولين فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لحبة البركة في علاج السكري:

فتاة اردنية تكشف عن عشبة قويه تقضي على السكر