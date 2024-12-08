انت الأن تتابع خبر لو السكر هيجننك خلاص لقيتلك الحل!!.. فتاة اردنية تكشف عن عشبة قويه تقضي على السكر تماما مش مصدقين ان كل ده يطلع من العشبه دي!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حبة البركة، والمعروفة أيضًا بالحبة السوداء أو “نيجيلا ساتيفا”، هي واحدة من الأعشاب التي استخدمها الناس لعدة قرون لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية، بما في ذلك السكري يُعتقد أن حبة البركة تحتوي على العديد من المركبات النشطة التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الأنسولين فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لحبة البركة في علاج السكري:
فتاة اردنية تكشف عن عشبة قويه تقضي على السكر
- تحسين حساسية الأنسولين: أظهرت بعض الدراسات أن حبة البركة قد تساعد في تحسين حساسية الأنسولين، مما يعني أن الجسم يكون أكثر قدرة على استخدام الأنسولين بفعالية هذه الفائدة مهمة بشكل خاص للأشخاص المصابين بالسكري.
- خفض مستويات السكر في الدم: بعض الدراسات السريرية تشير إلى أن تناول حبة البركة قد يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، مما يساعد المرضى على الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز.
- مضادة للالتهابات: تحتوي حبة البركة على مركب الثيموكوينون الذي يمتاز بخصائص مضادة للالتهابات الالتهابات المزمنة تعد أحد العوامل التي تسهم في تطور مقاومة الأنسولين، وبالتالي فإن تقليل الالتهاب قد يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين.
- دعم صحة القلب: السكري يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية حبة البركة قد تساهم في تقليل الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، مما يقلل من احتمالية حدوث أمراض القلب في المرضى السكريين.
- تحسين وظيفة الكلى: الأشخاص المصابون بالسكري عرضة لإصابات الكلى نتيجة للتأثيرات طويلة المدى للسكري حبة البركة قد تساعد في حماية الكلى من التلف المرتبط بالسكري، وبالتالي دعم صحة الأعضاء الحيوية.
- تقليل الوزن: التحكم في الوزن هو جزء مهم من إدارة مرض السكري حبة البركة قد تساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي وبالتالي قد تساهم في فقدان الوزن، مما يساعد المرضى في السيطرة على مرض السكري.