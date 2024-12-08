فوائد الكمثري (الاجاص) لا تجعلها تفوتك

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رياض - احمد صلاح - بذور الكمثرى (الإجاص) تحتوي على عناصر غذائية مفيدة ولكن يجب تناولها بحذر وبكميات صغيرة لأن بعض أنواعها تحتوي على مركبات السيانيد التي قد تكون سامة عند استهلاك كميات كبيرة فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لبذور الكمثرى إذا استُهلكت بحذر

1. غنية بالمغذيات

تحتوي على كمية صغيرة من الفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين E

تحتوي على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم

2. مضادات الأكسدة

تحتوي البذور على مركبات نباتية تعمل كمضادات أكسدة تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات

3. تعزيز الهضم

بذور الكمثرى تحتوي على نسبة من الألياف الغذائية التي قد تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي

4. تعزيز صحة القلب