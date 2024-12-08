انت الأن تتابع خبر ياريتني عرفتها من زمان”.. كنز أغلى من الياقوت في فوائد بذور الكيوي لها فائده صحيه لن يجعلك تتخلص منه من الآن فصاعدا.. تعرف عليه الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بذور الكيوي الصغيرة هي جزء مغذي من الفاكهة وغنية بالعناصر الصحية التي تساهم في تحسين صحة الجسم على الرغم من أن حجمها صغير جدًا إلا أنها تقدم العديد من الفوائد الصحية

الفوائد الصحية لبذور الكيوي

1. غنية بالألياف

بذور الكيوي تحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين الهضم، منع الإمساك وتنظيم مستويات السكر في الدم

2. مصدر للأحماض الدهنية الصحية

تحتوي على أحماض دهنية مثل أوميغا-3 وأوميغا-6 التي تدعم صحة القلب وتقلل الالتهابات في الجسم

3. تحسين صحة الجلد

تحتوي بذور الكيوي على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساعد في تجديد خلايا البشرة تقليل علامات الشيخوخة وحماية الجلد من الأضرار البيئية

4. غنية بالبروتين

بذور الكيوي تحتوي على نسبة من البروتين النباتي الذي يُعتبر مفيدًا لبناء العضلات وتجديد الأنسجة

5. تعزيز المناعة

العناصر الغذائية الموجودة في بذور الكيوي مثل مضادات الأكسدة تعمل على تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات

6. دعم صحة القلب

الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة في بذور الكيوي تساهم في تقليل الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية

7. خصائص مضادة للأكسدة

بذور الكيوي تحتوي على مركبات تساعد في حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

8. مصدر للمعادن والفيتامينات

بذور الكيوي تحتوي على معادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم التي تُعزز صحة العظام وتدعم وظيفة الأعصاب والعضلات

استخدامات بذور الكيوي

يمكن الاستفادة منها عند تناول الكيوي ككل

زيت بذور الكيوي يُستخدم في العناية بالبشرة والشعر حيث يعمل على ترطيب البشرة وتقوية الشعر بفضل الأحماض الدهنية والفيتامينات

ملاحظات