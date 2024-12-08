انت الأن تتابع خبر هتنسف كرشك في أسبوع.. وصفة سحرية تخلصك من دهون البطن بسرعة البرق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على طرق لإنقاص الوزن بعيدا عن الأدوية والحقن وعمليات التجميل، وهناك الكثير من المكونات الطبيعية التي تساعدك على نسف الدهون والتي سنتعرف عليها في السطور التالية.

وصفة سحرية لنسف الكرش

ووفقًا لـ التقارير، فإن هذه المكونات تساعد على الحد من نوبات الجوع، وذلك بسبب خصائصها المشبعة، فكل ما عليك فعله هو عصر نصف ليمونة على الخليط، ثم ضعي 150 مل من حليب اللوز واخلطي جيدًا للتأكد من مزج كل المكونات جيدًا

وبعد ذلك، غطي الوعاء واتركيه لمدة ثلاث ساعات تقريبًا، ويتكاثف هذا الخليط قبل الخلط، ولكن يجب إضافة 50 مل إضافية من حليب اللوز قبل ضربه، كما إن تناول ملعقتين كبيرتين من هذا الخليط قبل النوم يساهم في إنقاص دهون البطن.

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