انت الأن تتابع خبر هتنسف كرشك في أسبوع.. وصفة سحرية تخلصك من دهون البطن بسرعة البرق والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على طرق لإنقاص الوزن بعيدا عن الأدوية والحقن وعمليات التجميل، وهناك الكثير من المكونات الطبيعية التي تساعدك على نسف الدهون والتي سنتعرف عليها في السطور التالية.
وصفة سحرية لنسف الكرش
- ووفقًا لـ التقارير، فإن هذه المكونات تساعد على الحد من نوبات الجوع، وذلك بسبب خصائصها المشبعة، فكل ما عليك فعله هو عصر نصف ليمونة على الخليط، ثم ضعي 150 مل من حليب اللوز واخلطي جيدًا للتأكد من مزج كل المكونات جيدًا
- وبعد ذلك، غطي الوعاء واتركيه لمدة ثلاث ساعات تقريبًا، ويتكاثف هذا الخليط قبل الخلط، ولكن يجب إضافة 50 مل إضافية من حليب اللوز قبل ضربه، كما إن تناول ملعقتين كبيرتين من هذا الخليط قبل النوم يساهم في إنقاص دهون البطن.
فوائد بذور الشيا
- يعد الحفاظ على نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بشكل هو أمر مهم لإنقاص الوزن، ووفقًا لما ذكره موقع Heathline أن بذور الشيا تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة، كما تشتهر هذه البذور الصغيرة لفوائدها الصحية.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن العناصر الغذائية التي توجد في بذور الشيا تساعد على تعزيز صحة القلب وتقوي العظام وتساهم في التحكم في نسبة السكر في الدم، كما أن محتوى الألياف والبروتين في بذور الشيا قد يساعد الأشخاص الذين يرغبون في التخلص من بعض الوزن.
- كما توفر حصة واحدة من بذور الشيا تزن 28 جرامًا أي 10 جرامات من الألياف الغذائية، فيما تكشف بعض الدراسات أن تناول الألياف قد تساعد على منع زيادة الوزن والسمنة، إلى جانب ذلك، قد يساهم البروتين الموجود في بذور الشيا في سد الشهية وتقليل تناول الطعام، كما تتميز بذور الكتان بعدد كبير من الفوائد.