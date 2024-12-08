انت الأن تتابع خبر كنز أغلي من الذهب .. نوع من المكسرات يعيد نشاط المخ ويزيد من قوة الذاكرة ويحفز من التركيز ويقوي صحة النظر بشكل سريع .. اعرفه قبل فوات الاوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الفستق من المكسرات الغنية بالفوائد الصحية التي لا تقتصر على كونه طعاما لذيذا فحسب بل أيضا مصدرا مهما للعديد من العناصر الغذائية التي تساهم في تحسين صحة الدماغ والعين، وفي الوقت الذي أصبح فيه الفستق جزءا لا يتجزأ من الوجبات الخفيفة في مختلف أنحاء العالم تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على الذاكرة والتركيز بالإضافة إلى دور فعال في حماية العين من العديد من الأمراض المرتبطة بالعمر.

حماية العين من الأضرار الرقمية

في عصرنا الحالي حيث أصبحنا جميعا عرضة للتعرض المستمر للأجهزة الإلكترونية والشاشات التي تبعث الضوء الأزرق الضار أصبح الحفاظ على صحة العين من الأولويات، الفستق يحتوي على مادة اللوتين وهي صبغة نباتية مضادة للأكسدة تلعب دورا رئيسيا في حماية العين من أضرار الضوء الأزرق، تساعد هذه المادة في تحسين كثافة الصبغة البقعية في العين مما يساهم في حماية الشبكية وتقليل خطر الإصابة بأمراض العين مثل الضمور البقعي وهو أحد الأسباب الرئيسية للعمى لدى كبار السن، وتوصي الدراسات بتناول حوالي 57 جراما من الفستق يوميا لتحقيق أفضل النتائج في تحسين صحة العين.

شذتعزيز الذاكرة والتركيز