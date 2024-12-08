“أقوى من إبر الأنسولين بمليون مرة”.. عشبة سحرية برخص التراب تقلل السكر التراكمي في الدم خلال 30 دقيقة فقط..”بشري لمرضي السكر”

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رياض - احمد صلاح - تعتبر الكزبرة الجافة واحدة من الاعشاب التي توجد في كافة المطابخ العالمية والعربية ايضًا، حيث انها من افضل التوابل التي يتم استخدامها في اعداد مختلف الاطباق المتنوعة في مختلف بلدان العالم، ولا تقتصر فوائدها على الطعم المميز لها فقط بل ان لها رائحة مميزة تساهم في الحصول على رائحة ذكية للطعام، ومن الجدير بالذكر ان للكزبرة فوائد لا تعد ولا تحصى نتيجةً لإستخدامها في الكثير من الفوائد الصحية التي يمكن ان تعود على الصحة،
فوائد الكزبرة للجسم
- تعتبر لكزبرة واحدة من الاعشاب التي تساهم بشكل كبير في ازالة السموم من الجسم، حيث انها تساهم في تنقية الكبد والكلى من السموم كما تمنع من تكون اي نوع من انواع الحصوات على الكلى، وليس هذا فقط بل انها تساهم ايضًا في ضبط مستويات السكر في الدم لكافة مرضى السكر بمختلف انواعة.
طريقة تناول الكزبرة
- هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تناول الكزبرة، وتعتبر افضل طريقة هي ادخالها في الطعام بشكل يومي، لكن هناك الكثيرين الذين يجدون صعوبة في تناول الكزبرة في الطعام يوميًا لعدم ملائمة طعمها إلى الطعام اليومي، ولذلك فإن هناك طريقة اخرى يمكن من خلالها تناول الكزبرة، وهي التي تتمثل في اضافة ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة إلى كوب من الماء على النار وتركهم حتى يغلوا جيدًا، بعد ذلك نقوم بإضافة العسل إلى الخليط وتصفيتة وشرب كوب واحد يوميًا بعد الافطار.