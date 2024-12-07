كريم زيت الزيتون والنشا أقوى كريم طبيعى لفرد الشعر والنتيجة فورية

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رياض - احمد صلاح - يعتبر كريم زيت الزيتون والنشا من أقوى الكريمات الطبيعية لفرد الشعر، التى تعطى نتيجة مذهلة وفورية من أول استخدام، حيث يمنح الشعر اللمعان والنعومة كما أنه مغذى للشعر، حيث أنه يحتوى على مكونات طبيعية مفيدة وغير ضارة مثل النشا الذى يحسن من صحة فروة الرأس، ويجعل الشعر ينمو بطريقة صحيحة ويحسن مظهره، وزيت الزيتون الذى يرطب الشعر الجاف ويحمى من التساقط، ويعالج الشعر المتقصف كما يحافظ على الكيراتين الطبيعى، ويحتوى أيضاً على عسل النحل الذى يعمل كمضاد للبكتيريا، مما يسهم فى علاج مشكلة القشرة والحكة المصاحبة لها، استخدام الكريمات الطبيعية للشعر يحمى من المواد الكيميائية الضارة، ويغذى الشعر مما يجعله ينمو بطريقة صحيحة

مكونات كريم زيت الزيتون والنشا

سوف نقدم لكم مكونات عمل الكريم وهى كالتالى:-

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير كريم زيت الزيتون والنشا بخطوات سهلة، وهى كالتالى:-

نضع 4 ملاعق من النشا في طبق، ثم نضيف 2 ملعقة كبيرة عسل نحل.

نضيف 3 ملاعق من زيت الزيتون ثم نخلط المكونات مع بعضها جيداً، حتى نحصل على قوام يشبه الكريم.

بجب غسل الشعر وتجفيفه قبل وضع الكريم، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الشعر مع تغطيته لمدة ساعة، نغسل الشعر بالشامبو وسنلاحظ نتيجة فورية.

وصفة زيت الزيتون لعلاج قشرة الشعر

زيت الزيتون مفيد جداً للشعر حيث يعمل على الحماية من التساقط، كما يحتوى على فيتامين E الذى يعالج الشعر المتقصف والمجهد،

وسوف نقدم وصفة زيت الزيتون لعلاج قشرة الشعر، وهى كالتالى:ـ

نخلط 2 ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة عسل، ثم ملعقة من عصير الليمون.

نضع المكونات على الشعر لمدة ساعة، ثم نغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

وصفة زيت الزيتون لتطويل الشعر