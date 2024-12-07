انت الأن تتابع خبر ياريتني عرفتها من زمان”.. كنز أغلى من الياقوت في قشور التفاح لن يجعلك تتخلص منه من الآن فصاعدا.. تعرف عليه الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قشر التفاح هو أحد الأجزاء الأكثر تغذية في التفاحة ورغم أن البعض قد يتخلص منه أثناء تناول الفاكهة إلا أن الأبحاث أثبتت أن لقشر التفاح فوائد صحية وجمالية عديدة تجعله يستحق أن يكون جزءًا من نظامنا الغذائي فيما يلي أبرز فوائد قشر التفاح

1. غني بالمغذيات

قشر التفاح يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية والفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين A بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم هذه العناصر الغذائية تعزز الصحة العامة وتقوي المناعة

2. مصدر قوي لمضادات الأكسدة

قشر التفاح غني بمركبات مضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين والفلافونويدات التي تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم مما يقي من الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب

3. دعم صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في قشر التفاح تعزز صحة الجهاز الهضمي حيث تسهم في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك كما أنها تساعد في الحفاظ على صحة القولون

4. تعزيز صحة القلب

تناول قشر التفاح بانتظام يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL) مما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

5. التحكم في الوزن

الألياف الموجودة في قشر التفاح تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول مما يساعد في تقليل الشهية والتحكم في الوزن

6. تحسين صحة البشرة والشعر

قشر التفاح يحتوي على فيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين مما يحافظ على نضارة البشرة وصحتها كما أن مضادات الأكسدة تحمي الجلد من التجاعيد وعلامات الشيخوخة

7. خفض مستوى السكر في الدم

بفضل احتوائه على الألياف والمركبات النباتية يساعد قشر التفاح في تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الإنسولين

8. حماية العظام

البورون الموجود في قشر التفاح يساهم في تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة خاصة لدى كبار السن

نصيحة عند تناول قشر التفاح