وصفات من لبان الدكر لبشرة أصغر سنا وخالية من التجاعيد

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رياض - احمد صلاح - من الوصفات المفيدة جدا للبشرة هي الوصفات التي تحتوي على لبان الدكر، حيث أنه يعزز من إنتاج الكولاجين فيعمل على تجديد خلايا الجلد والتخلص من التجاعيد، وهو غني بمضادات الأكسدة مما يعمل على نعومة البشرة وحمايتها من الإلتهابات، وهو يفتح لون البشرة ويوحد لونها، واليوم سنقدم لكم مجموعة من الوصفات التي تحتوي على لبان الدكر مفيدة جدا لتجديد خلايا البشرة والمحافظة على شبابها.

وصفات من لبان الدكر للبشرة

وصفة لبان الدكر لتقشير البشرة: نحضرنصف كوب من الشوفان غير المطبوخ، ونصف كوب سكر بني، ونصف كوب عسل طبيعي، ملعقتين من زيت الهوهوبا، و قطرتين من زيت الخزامى، وأربع قطرات من زيت لبان الدكر، نطحن جميع المكونات الجافة حتى نحصل على مسحوقٍ ناعم، نمزج المكونات السائلة، ونضيف باقي المكونات لكي نحصل على معجون، ننظف البشرة، ونطبق المعجون عليها، ويدلك بحركات دائرية، ونستمر لمدة 5-10 دقائق لتقشير الجسم، نغسل الجسم بالمقشر للترطيب والماء الفاتر، نكرر الخلطة مرتين في الأسبوع.

وصفة لبان الدكر لعلاج تجاعيد تحت العين: نحضر ربع كوب من زيت الأفوكادو، ربع كوب من زيت جوز الهند، عشر قطرات من زيت لبان الدكر، نمزج جميع المكونات معا، وندلك حول العين لمدة دقيقة، ثم نطبقه على كامل البشرة، ويترك لمدة ساعتين، وتكرر الوصفة يوميا حول العين للحصول على أفضل نتائج.

وصفة لبان الدكر لعلاج التهابات البشرة: نحضر عشر قطرات من لبان الدكر، وملعقتين من زيت الزيتون، وملعقة من عسل النحل، نقلب جميع المكونات معا، ثم نطبق الخليط على البشرة، يترك لمدة ساعة، ثم يغسل بماء فاتر، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

فوائد زيت لبان الدكر للبشرة