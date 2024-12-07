انت الأن تتابع خبر وصفة بمليون جنية؟!.. اكتشفي ماسك الكركم السحري اللي هيرجع لبشرتك شابها هتندمي انك مكنتيش تعرفيه من زمان... إليك الطريقة بالخطوات!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من السيدات من صعوبة في الحصول على بشرة مثالية خالية من العيوب والتصبغات، حيث يعد الوجه هو جزء أساسي من جمال المرأة، ولهذا السبب، تلجأ الكثير من النساء إلى مستحضرات التجميل أو الأدوية الطبية، بينما يفضل البعض الآخر استخدام الوصفات الطبيعية كحل آمن وفعال، كونها خالية من المواد الكيميائية الضارة، وتناسب جميع الميزانيات.

ماسك الكركم للوجه

يعد الكركم من أشهر المكونات الطبيعية المستخدمة لتفتيح البشرة، لكن من المهم معرفة أن هناك أنواعا مختلفة من الكركم: النوع المستخدم في الطعام، وآخر مخصص للبشرة، والكركم المخصص للبشرة يحتوي على مادة الكركمين، التي تساعد في تقليل إنتاج الميلامين، المسؤول عن تصبغات البشرة وتغير لونها، وتتعدد الوصفات الطبيعية التي يدخل فيها الكركم والتي تساهم في تفتيح البشرة بشكل فعال، ومنها:

وصفة الكركم وعصير الخيار

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من عصير الخيار

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي عصير الخيار مع الكركم جيدا.

ضعي الخليط على البشرة لمدة 30 دقيقة.

اغسلي الوجه بالماء الفاتر.

وصفة الكركم والزبادي لتفتيح البشرة:

المكونات:

2-3 ملاعق من الكركم المطحون

قليل من العسل

1 ملعقة من زيت جوز الهند

1 ملعقة من الزبادي

طريقة التحضير:

امزجي الكركم مع العسل، الزبادي، وزيت جوز الهند جيدا.

ضعي الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة.

اغسلي الوجه بالماء الفاتر.

3. ماسك الكركم والحليب لتفتيح الأماكن الداكنة:

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

1 ملعقة من اللبن.

طريقة التحضير:

امزجي الكركم مع اللبن جيدا.

ضعي الخليط على المناطق الداكنة في البشرة لمدة ساعة.

اغسلي الوجه بالماء الفاتر، ثم امسحيه بقطنة مبللة باللبن.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

فوائد الكركم للبشرة