انت الأن تتابع خبر جارتي الهندية قالتلي عليها.. أعشاب موجودة عند العطار لتطويل وملأ فراغات الشعر| سر نعومة ولمعان شعر الهنود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرف سيدات الهند بشعرهن الطويل الناعم، ودائما ما تتساءل الفتيات عن السر، وعن خلطة الزيوت التي يستخدمونها لمنح الشعر القوة والنعومة واللمعان، وكل ذلك يأتي بفضل زيت الروز ماري أو كما يسمى إكليل الجبل، حيث يعد واحدًا من أهم الزيوت التي كان يستخدمها القدماء في الهند للعناية بالشعر،

حيث يعزز صحة الشعر ويحفز نموه.

من المعروف عن هذا الزيت، أنه يساعد على علاج مشاكل الشعر المختلفة، والتي أبرزها التساقط والتقصف، إلى جانب أنه يساعد في ملء الفراغات، كما يساعد في علاج الصلع الوراثي، حيث يعرف زيت الروز ماري بخصائص قوية وفريدة، وهو ما نوضحه لكم بشكل تفصيلي.

فوائد زيت الروزماري للشعر

يعرف زيت الروز ماري، بأنه يعمل على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي يساعد على تدفق الدم إلى بصيلات الشعر مما يقوي الجذور ويعزز نمو الشعر بشكل طبيعي، كما يعمل هذا الزيت على تقليل تساقط الشعر، وهو ما اثبتته دراسات حديثة، حيث أكدت أن زيت الروز ماري، فعال فى العلاج التقليدي لتساقط الشعر، لذلك فهو خيار ممتاز ومثالي للشعر.

طريقة استخدام زيت الروزماري لعلاج فراغات الشعر